Nico Paz ha scelto il suo futuro. Il centrocampista argentino resterà al Como per un’altra stagione. Ha comunicato la sua decisione al Real Madrid. Il club spagnolo ha preso atto della volontà del giocatore. Paz vuole continuità. Vuole spazio. Vuole crescere. Il progetto di Cesc Fabregas lo convince. La prossima stagione in Champions - riporta Diario As - ha pesato nella scelta. Il Real Madrid aveva valutato il rientro del classe 2004. Ma la concorrenza interna e i cambiamenti tecnici hanno modificato i piani. Anche il nuovo scenario legato a Mourinho ha inciso sulle valutazioni. Ora la decisione è definitiva. Il talento argentino resterà in Italia. E continuerà il suo percorso di crescita in Serie A.

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Como, Nico Paz confermato: il Real Madrid accetta, Mourinho cambia i piani

ha deciso di proseguire la sua avventura al. Il centrocampista argentino ha comunicato alla sua volontà di restare in Italia per un’altra stagione. Una scelta maturata nelle ultime settimane e condivisa con tutte le parti coinvolte. Il giocatore vuole continuità e minuti. Non vuole rischiare di finire ai margini in una rosa ricca di concorrenza come quella dei blancos. Il progetto del Como, guidato da, lo convince sempre di più. Il club lombardo giocherà ine offrirà al talento argentino un palcoscenico importante per la sua crescita.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 27 MARZO: Nico Paz dell'Argentina festeggia il secondo gol della sua squadra durante l'amichevole internazionale tra Argentina e Mauritania allo Stadio Alberto J. Armando il 27 marzo 2026 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

Il Real Madrid aveva valutato seriamente il suo rientro. Il piano prevedeva una possibile integrazione in prima squadra già da questa stagione. Ma le valutazioni tecniche interne sono cambiate. Le scelte dell’allenatore e la presenza di nuovi innesti hanno ridotto lo spazio disponibile. Anche il contesto dirigenziale, con le recenti evoluzioni e il nuovo assetto legato a Mourinho, ha contribuito a modificare lo scenario iniziale. Alla fine, tutte le parti hanno concordato che la soluzione migliore fosse un altro anno al Como. Il Real Madrid mantiene comunque il controllo sul futuro del giocatore fino al 2027. Potrà esercitare il diritto di recompra a 10 milioni di euro. Per ora, però, il presente parla italiano. E Nico Paz continuerà a crescere in Serie A sotto la guida di Fabregas.

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