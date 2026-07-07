L'ex campione brasiliano Romario critica la prestazione del giovane attaccante Endrick ai Mondiali: "Doveva segnare quel gol"
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Il leggendario Romario, campione del mondo con la Seleçao nel 1994 (guarda caso, proprio negli Stati Uniti), non ha usato mezze misure per descrivere la prestazione di Endrick ai Mondiali 2026. L'ex calciatore di Barcellona e PSV, ha inizialmente provato a difendere il classe 2006 ma, successivamente, non ha trattenuto le critiche per quanto mostrato da Endrick nel corso dell'ottavo di finale contro la Norvegia (valsa l'eliminazione dal campionato del mondo dei verde-oro).
L'occasione fallita da EndrickIl Mondiale di Endrick è stato tutt'altro che memorabile. Tra l'utilizzo col contagocce da parte del commissario tecnico Carlo Ancelotti e gli ingressi poco convincenti, il giocatore di proprietà del Real Madrid non ha inciso. A far più rumore di tutti è stata, però, l'occasione fallita a tu per tu con Nyland durante la gara contro la Norvegia.
Al 58' minuto di Brasile-Norvegia, subito dopo il meraviglioso assist con l'esterno da parte di Vinicius Jr, il centravanti in prestito al Lione ha la chance di indirizzare il match in favore della Seleçao siglando quello che sarebbe potuto valere il gol dell'1-0. Tuttavia, a tu per tu con Nyland, Endrick si lascia ipnotizzare dal portiere norvegese spedendo la palla alla destra dell'estremo difensore scandinavo con un pallonetto decisamente poco convincente. L'episodio è stato ovviamente ripreso dai tanti media brasiliani e, tra tutti, non è mancato il duro commento dell'ex attaccante brasiliano Romario.
Romario critica EndrickIntervistato ai microfoni dell'emittente televisiva brasiliana R-TV subito dopo l'eliminazione del Brasile, Romario ha espresso la sua opinione sulla prestazione di Endrick: "Mi piace Endrick. Sarà un giocatore che ci darà tante soddisfazioni, ma contro la Norvegia è stato orrendo".
🇧🇷 Romario did NOT HOLD BACK on Endrick's performance agianst Norway for Brazil:— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) July 7, 2026
🗣️ "I like Endrick. He is going to be a player who will bring us a lot of joy... But against Norway, he was TERRIBLE."
"Then people say, 'ah, but Endrick is young'... F*ck that, f*ck if he is… pic.twitter.com/3a7erKq10n
Proprio sull'occasione fallita, è però arrivata la critica più dura: "La gente dice: 'Ah, ma Endrick è giovane'. E io rispondo: al diavolo, al diavolo se è giovane. Quel gol, doveva segnarlo. Giovane, di mezza età, vecchio, al diavolo lì doveva segnare".
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