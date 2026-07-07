Il leggendario Romario, campione del mondo con la Seleçao nel 1994 (guarda caso, proprio negli Stati Uniti), non ha usato mezze misure per descrivere la prestazione di Endrick ai Mondiali 2026. L'ex calciatore di Barcellona e PSV, ha inizialmente provato a difendere il classe 2006 ma, successivamente, non ha trattenuto le critiche per quanto mostrato da Endrick nel corso dell'ottavo di finale contro la Norvegia (valsa l'eliminazione dal campionato del mondo dei verde-oro).

L'occasione fallita da Endrick

Il Mondiale diè stato tutt'altro che memorabile. Tra l'utilizzo col contagocce da parte del commissario tecnicoe gli ingressi poco convincenti, il giocatore di proprietà delnon ha inciso. A far più rumore di tutti è stata, però, l'occasione fallita a tu per tu condurante la gara contro la

VIGO, SPAGNA - 12 MARZO: Endrick dell'Olympique De Lyon reagisce durante la partita della prima tappa della UEFA Europa League 2025/26 Round of 16 tra il Real Club Celta e l'Olympique Lyonnais all'Estadio Balaidos il 12 marzo 2026 a Vigo, Spagna. (Foto di Jose Manuel Alvarez Rey/Getty Images)

Al 58' minuto di Brasile-Norvegia, subito dopo il meraviglioso assist con l'esterno da parte di Vinicius Jr, il centravanti in prestito al Lione ha la chance di indirizzare il match in favore della Seleçao siglando quello che sarebbe potuto valere il gol dell'1-0. Tuttavia, a tu per tu con Nyland, Endrick si lascia ipnotizzare dal portiere norvegese spedendo la palla alla destra dell'estremo difensore scandinavo con un pallonetto decisamente poco convincente. L'episodio è stato ovviamente ripreso dai tanti media brasiliani e, tra tutti, non è mancato il duro commento dell'ex attaccante brasiliano Romario.

Romario critica Endrick

🇧🇷 Romario did NOT HOLD BACK on Endrick's performance agianst Norway for Brazil:



🗣️ "I like Endrick. He is going to be a player who will bring us a lot of joy... But against Norway, he was TERRIBLE."



"Then people say, 'ah, but Endrick is young'... F*ck that, f*ck if he is… pic.twitter.com/3a7erKq10n — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) July 7, 2026

Intervistato ai microfoni dell'emittente televisiva brasiliana R-TV subito dopo l'eliminazione del Brasile ha espresso la sua opinione sulla prestazione di: "Mi piace Endrick. Sarà un giocatore che ci darà tante soddisfazioni, ma contro la Norvegia è stato orrendo".

Proprio sull'occasione fallita, è però arrivata la critica più dura: "La gente dice: 'Ah, ma Endrick è giovane'. E io rispondo: al diavolo, al diavolo se è giovane. Quel gol, doveva segnarlo. Giovane, di mezza età, vecchio, al diavolo lì doveva segnare".