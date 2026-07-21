Quando si parla di calciomercato, ormai la Premier League è un mondo a parte. Il Chelsea è una delle squadre inglesi che nell'estate 2026 sta investendo più di chiunque altro. Tre colpi sono stati già piazzati, tra Rogers, Quenda e Palestra, ma l'impressione è che i Blues non si fermeranno qui.

Il Chelsea non si ferma più

L'operazione simbolo è senza dubbio quella che ha portato. Per assicurarsi il talento inglese dall', i Blues hanno messo sul tavolo circa, una cifra che lo rende uno degli acquisti più costosi nella storia del club e del calcio britannico. Il Chelsea ha bruciato la concorrenza dell'Arsenal, decidendo di soddisfare immediatamente le richieste economiche dei Villans.

Morgan Rogers dell'Aston Villa contrastato da Ayyoub Bouaddi - Ph Getty Images

La punta dell'iceberg

Ma Rogers è solo la punta dell'iceberg. La dirigenza continua a puntare su giovani di prospettiva come, oltre ad altri talenti acquistati con l'obiettivo di farli crescere sotto la guida del nuovo tecnico. Una politica che negli ultimi anni è diventata il marchio di fabbrica del club londinese. Numeri alla mano, il Chelsea è ancora una volta tra i club che hanno investito di più sul mercato europeo. Eppure, la sensazione è che il progetto non sia più quello degli acquisti casuali del passato. Oggi ogni investimento sembra seguire una precisa filosofia: abbassare l'età media della rosa, puntare su giocatori già affermati ma con ampi margini di crescita e creare un patrimonio tecnico ed economico destinato ad aumentare di valore.

Naturalmente non mancano le critiche. Molti tifosi e addetti ai lavori si chiedono se spendere cifre così elevate sia davvero sostenibile e, soprattutto, se basti per tornare ai vertici della Premier League e della Champions League. La pressione sarà enorme, perché dopo investimenti di questo livello i risultati non potranno più tardare. Una cosa, però, è certa: ogni sessione di mercato del Chelsea continua a riscrivere i record. E finché la proprietà sarà disposta a investire centinaia di milioni di euro, i Blues resteranno protagonisti assoluti del calciomercato mondiale, nel bene e nel male.