La Premier League fa segnare un nuovo colpo record in questa sessione di calciomercato. A prendersi la scena questa volta è il Chelsea. Dopo l'ingaggio di Marco Palestra, la squadra del neo tecnico Xabi Alonso ha chiuso l’accordo per l'acquisto del centrocampista inglese Morgan Rogers dall'Aston Villa per 117 milioni di sterline, pari a oltre 137 milioni di euro. Si tratta della cifra più alta mai pagata per un giocatore britannico. Una trattativa che fa felice mister Alonso e... il Middlesbrough.

Chelsea, chiuso l'acquisto di Morgan Rogers: plusvalenza da record per il Middlesbrough

🚨🔵 BREAKING: MORGAN ROGERS TO CHELSEA, HERE WE GO!



Club to club agreement reached today with Aston Villa to anticipate Arsenal official bid.



£117m proposal has been accepted, as @David_Ornstein reported.



Agreement done with Morgan Rogers on personal terms until June 2032. 🫱🏻‍🫲🏼 pic.twitter.com/T8LITHSus0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 18, 2026

Ilmette a segno un nuovo colpo in questa sessione di calciomercato. Un colpo che entrerà nella storia. I Blues, infatti, hanno chiuso la trattativa per l'acquisto di Morgan Rogers , centrocampista in forza all', per il quale il club di Toddha speso la cifra faraonica di 137 milioni di euro. Una somma che fa del 23 enne il giocatore inglese più pagato della storia, record che fino a poco fa era detenuto da Elliot, il cui trasferimento dalalsi era chiuso sui 116 milioni.

Ma dietro questa trattativa, bisogna evidenziarlo, il vero protagonista è stato il Middlesbrough, il quale infatti si prepara a beneficiare di un assegno milionario da questa nuova cessione. Questo perché Rogers fu acquistato dal Boro nel 2023 dai Citizens per un milione di euro. Dopo soli sei mesi, il club decise di cederlo all'Aston Villa, inserendo però una clausola che garantiva il 20% del profitto derivante da una futura vendita del giocatore. Grazie a questo accordo, il ricavo complessivo dell'operazione salirà a circa 42 milioni di euro, con una plusvalenza di oltre 40 milioni.

BIRMINGHAM, INGHILTERRA - 6 DICEMBRE: Emi Buendia dell'Aston Villa (a destra) festeggia il secondo gol della sua squadra con il compagno di squadra Morgan Rogers (a sinistra) durante la partita di Premier League tra Aston Villa e Arsenal al Villa Park il 6 dicembre 2025 a Birmingham, Inghilterra. (Foto di Alex Pantling/Getty Images)

La cessione di Rogers al Chelsea, inoltre, è la nuova dimostrazione della grande capacità dei Smoggies di trovare giovani talenti, farli crescere e poi valorizzarli. Un lavoro di scouting semplicemente efficace come pochi nonostante la squadra, a livello di prestazione, abbia quasi sempre combattuto per la promozione in Premier League.