Aston Villa, Emery e Rogers credono nella rimonta: “Non è ancora finita”

L'allenatore spagnolo è sicuro che la sua squadra possa rimontare il PSG. Al suo appello si unisce anche l'inglese con le sue dichiarazioni

Federico Grimaldi 10 aprile 2025 (modifica il 10 aprile 2025 | 12:49)

La sconfitta di ieri sera dell'Aston Villa contro il PSG non ha tolto le speranze di qualificazione della squadra inglese. Il primo a credere nella rimonta è proprio l'allenatore, Unai Emery, che insieme a Rogers hanno dichiarato di avere ancora tutte le carte in regola per passare il turno contro la corazzata francese.

Aston Villa, Emery: "Ci servirà tutto l'aiuto possibile" — Solamente qualche anno, l'Aston Villa si ritrovava a battagliare in Championship. Ora si ritrova nel palcoscenico più importante del calcio europeo. Dopo tanti anni di fatica, sudore e sacrifici, non vogliono che il sogno svanisca così facilmente. La sconfitta contro il PSG può aver spento gli entusiasmi, ma non la speranza, che rimane viva nei Villans.

Lo sa bene Emery, che nel post-partita ha cercato di dare una scossa alla propria squadra, coinvolgendo anche i tifosi: "L'andamento del match è stato più o meno quello che mi aspettavo, perdere per 2-1 o 3-1 non cambia molto perché sarebbe stata comunque difficile al ritorno. Ma noi crediamo nella forza del Villa Park e dei nostri tifosi. Abbiamo dovuto difendere più bassi del solito, anche sotto 2-1 siamo stati sul pezzo e poi, certo, peccato per il gol preso nel finale ma nella nostra testa non cambia molto visto che già sapevamo che avremmo dovuto vincere segnando più di un gol. Ci sono ancora 90 minuti da giocare, una gara di ritorno e forse i tempi supplementari".

Rogers: "Non abbiamo nulla da perdere" — In gol ieri sera, Morgan Rogers si è unito al coro di speranza del suo allenatore, affermando: "C'è molta fiducia nello spogliatoio. Crediamo nella rimonta. Loro sono molto forti e stasera lo hanno dimostrato, ma noi abbiamo ancora molte carte da giocarci. Non abbiamo nulla da perdere, nessuno pensava che avremmo potuto vincere la partita, fin dall'inizio. Perché non provarci e basta? Abbiamo sicuramente la qualità per ribaltare la situazione. Siamo forti, lo abbiamo dimostrato tutto l'anno. Non si arriva ai quarti di finale di Champions League per caso. Vogliamo regalare spettacolo e gioia ai nostri tifosi. Ricordatevi, non è ancora finita". Martedì prossimo ci sarà il ritorno, di una partita con il finale tutto da scrivere.

🗣 "We will win next week, I believe!" 👊

Unai Emery is feeling confident for Aston Villa's #UCL quarter-final second leg against PSG 😤 pic.twitter.com/FXbX9XrqxF

— Match of the Day (@BBCMOTD) April 10, 2025