Scontri tra tifosi Aston villa e PSG in un bar: disordini e lanci di oggetti

Questa sera scenderanno in campo Paris Saint Germain e Aston Villa , partita valevole per l'andata dei quarti di finale di Champions League. Fischio di inizio al Parco dei Principi alle ore 21. I parigini arrivano alla sfida freschi di titolo Ligue 1 vinto per la quarta volta consecutiva, mentre i Lions tornano a disputare un quarto di finale dopo ben 42 anni. Nel frattempo, ieri sera si è "giocata" la prima sfida tra i francesi e gli inglesi. Una sfida che, però, non ha avuto nulla a che vedere con il pallone.

A 24 ore dall'inizio della partita tra Paris Saint Germain e Aston Villa , le tifoserie di entrambe le squadre sono state protagoniste di una rissa avvenuta in un bar nel centro di Parigi. Tutto si è verificato nel giro di pochi secondi. Le immagini riprese dal locale in cui si sono verificati i fatti hanno mostrato uomini vestiti di nero che, improvvisamente, hanno messo tutto a soqquadro e si sono presi a pugni. Il video ha mostrato anche lanci di bottiglie e sgabelli.

Come riporta il quotidiano , la polizia ancora non avrebbe chiarito se lo scontro tra le due tifoserie fosse in programma o meno e, nello stesso tempo, non sarebbe ancora chiaro cosa o chi abbia scatenato quel caos. L'unica certezza era che la partita era a forte rischio incidenti dato che a Parigi sono arrivati circa 3000 tifosi inglesi quando i biglietti disponibili per il settore ospiti erano 2000. Nonostante la particolare attenzione niente ha potuto fermare la rissa che è andata avanti per diverso tempo prima di essere sedata.