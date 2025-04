Dibu Martinez, il suo particolare “cappello” accende la sfida col PSG

Il portiere dell'Aston Villa ha deciso di scaldare gli animi per la sfida di stasera con un particolare indumento...

Federico Grimaldi 9 aprile - 11:26

Dibu Martinez non è nuovo a trovate del genere. Ormai è famoso per la sua indole provocatoria e non si è smentito nemmeno questa volta. Il suo arrivo a Parigi, per la partita di stasera col PSG, è stato sorprendente. Il portiere argentino è stato ripreso mentre indossava un cappellino raffigurante un gallo (simbolo della Francia) insieme ai trofei vinti con la sua Argentina.

Dibu Martinez vs Francia parte 2: il cappello curioso — La Francia avrà per sempre il ricordo delle esultanze del Dibu Martinez nella lotteria dei rigori dell'ultimo mondiale. Il portiere argentino, grazie alle sue provocazioni, è riuscito a destabilizzare i calciatori francesi e a portare al trionfo il suo Paese. Da quella partita lì, il portiere dell'Aston Villa non è ben visto in Francia. Lui lo sa bene e proprio per questo continua ad istigare. Il suo arrivo a Parigi ha destato particolare clamore per un particolare molto divertente: il cappello. L'argentino è stato fotografato con questo copricapo raffigurante un gallo e i trofei vinti con la sua Argentina. L'immagine ha scatenato l'ira dei tifosi e ha scaldato gli animi in vista della partita di stasera, dove il PSG ospiterà l'Aston Villa per i quarti di finale di Champions League.

Alla provocazione, non poteva mancare la risposta della Francia, che in alcune riviste ha titolato: "Emiliano Martinez, il portiere che amiamo odiare", approfondendo la rivalità e i sentimenti contrastanti dei tifosi nei confronti del portiere argentino. Questa sera, Dibu Martinez è chiamato ad un'impresa storica. Uscire indenne dalla sfida col PSG equivarrebbe ad una vera e propria vittoria. L'argentino ne è consapevole e sicuramente farà di tutto per trascinare i compagni in questa battaglia. Serviranno tutte le sue parate, ma soprattutto il suo modo di fare, in modo tale da destabilizzare un ambiente, che vola sulle ali dell'entusiasmo. L'appuntamento è per stasera, dove PSG-Aston Villa daranno il via alla loro prima sfida.

Dibu Martínez ya está en Francia con su gorra de la Selección Argentina. pic.twitter.com/UGTfwiQPsH

— Pablo Giralt (@giraltpablo) April 8, 2025