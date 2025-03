L'Argentina ha strapazzato 4-1 il Brasile nell'ultimo turno di qualificazione ai prossimi Mondiali del 2026. Al minuto 38 del secondo tempo, con il risultato ampiamente definito, Dibu Martinez ha irriso gli avversari palleggiando con tranquillità

Gesto poco sportivo che non è stato particolarmente gradito dallo stesso ct dell'Argentina, Lionel Scaloni, che ha subito richiamato il proprio portiere. Il solito "Dibu"... (Fonte Video Account X siga: out of context brasileirão)