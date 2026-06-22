A 27 anni Kylian Mbappé ha già conquistato tutto il mondo del calcio, tra reti e trofei conquistati. L'attaccante del Real Madrid tra poche ore scenderà in campo con la sua Francia nella sfida contro l'Iraq, valida per la seconda giornata della fase a girone del Mondiale 2026, torneo nel quale i transalpini sono tra i principali candidati per la vittoria finale. Un traguardo che, in caso fosse raggiunto, porterebbe il numero 10 dei Galletti nell'Olimpo del calcio mondiale e francese, tanto da poter "oscurare" una leggenda come Zinedine Zidane, da molti considerato il migliore giocatore francese della storia.

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Francia, l'obiettivo di Kylian Mbappé e come raggiungerlo

continua a raggiungere nuovi traguardi. A 27 anni, il capitano della nazionale francese sta disputando il suo terzo Mondiale. Vincitore del primo nel 2018, finalista del secondo nel 2022, sogna di portare un terzo trofeo al suo paese il 19 luglio, al termine della finale dei Mondiali del 2026. Un trionfo gli permetterebbe senza dubbio di raggiungere un altro livello e di cambiare ulteriormente il suo status nel calcio francese.

Ce lundi soir a lieu le deuxième match de l'Équipe de France dans cette Coupe du monde face à l'Irak. Un match particulier pour le capitaine des Bleus Kylian Mbappé qui fêtera sa centième sélection en équipe nationale. pic.twitter.com/0CBzNwrq9m — M6 Info (@m6info) June 22, 2026

Grazie alla doppietta contro il Senegal, l'attaccante del Real Madrid è salito a 58 reti diventando così il miglior goleador della storia della Francia, superando Olivier Giroud e staccando la leggenda Michel Platini. Un traguardo importantissimo ma che certamente non basta per essere ritenuto il migliore di tutti i tempi, ruolo che al momento è occupato da Zinedine Zidane. Come si fa, dunque, a spodestare il suo probabile futuro allenatore della nazionale?

PARIGI, FRANCIA - 13 NOVEMBRE: Kylian Mbappé della Francia osserva la partita di qualificazione ai Mondiali FIFA 2026 tra Francia e Ucraina al Parco dei Principi il 13 novembre 2025 a Parigi, Francia. (Foto di Franco Arland/Getty Images)

La domanda è stata posta a Mbappé alla vigilia di Francia-Iraq (ore 23:00 orario italiano) e l'attaccante ha risposto così: "Penso che dobbiamo vincere - ha detto a M6 - Ai francesi piacciono solo quelli che vincono. E noi dobbiamo continuare a fare il necessario in campo, cercare di rappresentare la Francia al meglio, e poi ognuno si farà la propria opinione su chi sia il miglior giocatore della nazionale francese".

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