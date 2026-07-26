Negli ultimi anni, i club della massima competizione dell'Arabia Saudita hanno speso un bel po' di soldi per effettuare grandi acquisti
Shock in Arabia, Al Nassr-Al Hilal finisce in rissa sugli spalti: bastonate tra sceicchi e tifosi
Tra i campionati che, negli ultimi anni, hanno fatto parlare di sé figura anche la Saudi Pro League. Si tratta, infatti, della massima competizione calcistica dell'Arabia Saudita. Negli ultimi anni, diversi calciatori che hanno militato nei migliori campionati europei hanno preso la decisione di accettare le ricche offerte dei club sauditi, i quali hanno speso molti soldi per rinforzare le rispettive rose. Ecco, quindi, la classifica dei dieci acquisti più costosi nella storia della massima divisione saudita.
La top 10 degli acquisti più costosi nella storia della Saudi Pro LeagueNelle ultime ore, Sky Sport ha riportato la classifica degli acquisti più costosi nella storia del campionato dell'Arabia Saudita, nel quale militano diversi campioni ed anche conoscenze della nostra Serie A tra cui possiamo menzionare Cristiano Ronaldo, Theo Hernández e Kalidou Koulibaly. Al primo posto troviamo colui che è anche l'acquisto più costoso nella storia del calcio: Neymar, che tre anni fa è passato dal Paris Saint-Germain all'Al-Hilal per la modica cifra di 90 milioni di euro. Al secondo posto c'è il colombiano Jhon Duran, per il quale l'Al-Nassr ha versato 77 milioni nelle casse dell'Aston Villa a gennaio dello scorso anno. Chiude il podio Mateo Retegui, che la scorsa estate è passato dall'Atalanta all'Al-Qadsiah per 68.25 milioni.
Quarto posto per l'ultimo acquisto dell'Al-Hilal: Crysencio Summerville, arrivato dal West Ham per 64.5 mln che, coi bonus, potrebbero diventare 70. Quinta posizione, invece, per ben tre giocatori acquistati per 60 milioni: Moussa Diaby, che l'Al-Ittihad ha preso dall'Aston Villa nel 2024; Malcom, dallo Zenit San Pietroburgo all'Al-Hilal tre anni fa; Otavio, che nel 2023 è passato dal Porto all'Al-Nassr. Gli ultimi tre posti della top 10 sono opera dell'Al-Hilal: Rúben Neves, preso tre anni fa dal Wolverhampton per 55 mln; Darwin Nuñez, acquistato la scorsa estate dal Liverpool per 53 mln; Aleksandar Mitrović, preso sempre tre anni fa versando nelle casse del Fulham 52.6 mln. I club sauditi, quindi, hanno dimostrato di avere fondi molto importanti non solo per convincere le squadre alla cessione, ma anche per dare alti stipendi ai calciatori.
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