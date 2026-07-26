Tra i campionati che, negli ultimi anni, hanno fatto parlare di sé figura anche la Saudi Pro League. Si tratta, infatti, della massima competizione calcistica dell'Arabia Saudita. Negli ultimi anni, diversi calciatori che hanno militato nei migliori campionati europei hanno preso la decisione di accettare le ricche offerte dei club sauditi, i quali hanno speso molti soldi per rinforzare le rispettive rose. Ecco, quindi, la classifica dei dieci acquisti più costosi nella storia della massima divisione saudita.

La top 10 degli acquisti più costosi nella storia della Saudi Pro League

Nelle ultime ore, Sky Sport ha riportato la classifica degli acquisti più costosi nella storia del campionato dell'Arabia Saudita, nel quale militano diversi campioni ed anche conoscenze della nostra Serie A tra cui possiamo menzionare. Al primo posto troviamo colui che è anche l'acquisto più costoso nella storia del calcio:, che tre anni fa è passato dalall'per la modica cifra di. Al secondo posto c'è il colombiano, per il quale l'ha versatonelle casse dell'a gennaio dello scorso anno. Chiude il podio, che la scorsa estate è passato dall'all'per

Hong Kong, Cina - 20 agosto 2025: Mateo Retegui dell'Al-Qadisah durante la semifinale della Supercoppa Saudita tra Al-Ahli ed Al-Qadsiah all'Hong Kong Stadium. (Foto di Yu Chun Christopher Wong/Eurasia Sport Images/Getty Images)

Quarto posto per l'ultimo acquisto dell'Al-Hilal: Crysencio Summerville, arrivato dal West Ham per 64.5 mln che, coi bonus, potrebbero diventare 70. Quinta posizione, invece, per ben tre giocatori acquistati per 60 milioni: Moussa Diaby, che l'Al-Ittihad ha preso dall'Aston Villa nel 2024; Malcom, dallo Zenit San Pietroburgo all'Al-Hilal tre anni fa; Otavio, che nel 2023 è passato dal Porto all'Al-Nassr. Gli ultimi tre posti della top 10 sono opera dell'Al-Hilal: Rúben Neves, preso tre anni fa dal Wolverhampton per 55 mln; Darwin Nuñez, acquistato la scorsa estate dal Liverpool per 53 mln; Aleksandar Mitrović, preso sempre tre anni fa versando nelle casse del Fulham 52.6 mln. I club sauditi, quindi, hanno dimostrato di avere fondi molto importanti non solo per convincere le squadre alla cessione, ma anche per dare alti stipendi ai calciatori.