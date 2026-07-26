Summerville e la Roma, una storia durata settimane e finita con un finale diverso da quello immaginato. L'esterno olandese sembrava destinato a vestire la maglia giallorossa, poi è arrivato il sorpasso dell'Al Hilal. Una proposta economica importante ha cambiato gli scenari e convinto il giocatore a scegliere la Saudi Pro League. Dopo l'ufficialità del trasferimento, l'ex Leeds ha raccontato i motivi della sua decisione. Nessun rimpianto. Solo entusiasmo per una nuova avventura. A fare la differenza anche quanto visto durante il Mondiale per Club, dove l'Al Hilal ha stupito affrontando alla pari alcune delle migliori squadre del mondo.

Summerville, la scelta araba dopo il no alla Roma: "L'Al Hilal mi ha convinto"

è stata una delle telenovele del mercato della Roma. Puntuali, come ogni anno. L'estate scorsa erano state quelle legate a Sancho e Rios. Quest'anno, invece, quelle die dell'esterno olandese. La trattativa con la Roma sembrava essere arrivata al punto decisivo. Il giocatore era vicino a diventare un nuovo rinforzo per Gasperini. Poi la scelta è cambiata. L'Al Hilal è entrato con forza nella corsa e ha convinto il classe 2001 con un'offerta da circa 20 milioni di euro all'anno. Dopo la firma,ha spiegato il motivo della sua decisione:

ROTTERDAM, PAESI BASSI - 3 GIUGNO: Rayan Ait-Nouri dell'Algeria contrastato da Crysencio Summerville dell'Olanda durante l'amichevole internazionale tra Olanda e Algeria allo stadio De Kuip il 3 giugno 2026 a Rotterdam, Paesi Bassi. (Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

“Ho guardato le partite dell’Al Hilal durante il Mondiale per Club e ho visto il livello di questa squadra. Erano capaci di giocare contro le migliori squadre del mondo. Mi ha davvero sorpreso”. Poi ha aggiunto: “Ho sentito che è la miglior squadra della Saudi Pro League, quindi la scelta è stata facile”. Parole che confermano la convinzione dell'olandese nella nuova avventura. Per la Roma, invece, resta la necessità di trovare un nuovo profilo per l'ala sinistra. Un ruolo che continua a essere la priorità del mercato giallorosso. Nusa è in pole. Ma occhio alle possibili sorprese.