L'olandese riparte dall'Arabia: dopo l'ufficialità, sono arrivate le prime parole da nuovo giocatore dell'Al Hilal

Federico Grimaldi
Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro League

Shock in Arabia, Al Nassr-Al Hilal finisce in rissa sugli spalti: bastonate tra sceicchi e tifosi

Summerville e la Roma, una storia durata settimane e finita con un finale diverso da quello immaginato. L'esterno olandese sembrava destinato a vestire la maglia giallorossa, poi è arrivato il sorpasso dell'Al Hilal. Una proposta economica importante ha cambiato gli scenari e convinto il giocatore a scegliere la Saudi Pro League. Dopo l'ufficialità del trasferimento, l'ex Leeds ha raccontato i motivi della sua decisione. Nessun rimpianto. Solo entusiasmo per una nuova avventura. A fare la differenza anche quanto visto durante il Mondiale per Club, dove l'Al Hilal ha stupito affrontando alla pari alcune delle migliori squadre del mondo.

Crysencio Summerville - Photo by Dan Mullan/Getty Images

Summerville, la scelta araba dopo il no alla Roma: "L'Al Hilal mi ha convinto"

Summerville è stata una delle telenovele del mercato della Roma. Puntuali, come ogni anno. L'estate scorsa erano state quelle legate a Sancho e Rios. Quest'anno, invece, quelle di Greenwood e dell'esterno olandese. La trattativa con la Roma sembrava essere arrivata al punto decisivo. Il giocatore era vicino a diventare un nuovo rinforzo per Gasperini. Poi la scelta è cambiata. L'Al Hilal è entrato con forza nella corsa e ha convinto il classe 2001 con un'offerta da circa 20 milioni di euro all'anno. Dopo la firma, Summerville ha spiegato il motivo della sua decisione:

Netherlands v Algeria - International Friendly
ROTTERDAM, PAESI BASSI - 3 GIUGNO: Rayan Ait-Nouri dell'Algeria contrastato da Crysencio Summerville dell'Olanda durante l'amichevole internazionale tra Olanda e Algeria allo stadio De Kuip il 3 giugno 2026 a Rotterdam, Paesi Bassi. (Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

“Ho guardato le partite dell’Al Hilal durante il Mondiale per Club e ho visto il livello di questa squadra. Erano capaci di giocare contro le migliori squadre del mondo. Mi ha davvero sorpreso”. Poi ha aggiunto: “Ho sentito che è la miglior squadra della Saudi Pro League, quindi la scelta è stata facile”. Parole che confermano la convinzione dell'olandese nella nuova avventura. Per la Roma, invece, resta la necessità di trovare un nuovo profilo per l'ala sinistra. Un ruolo che continua a essere la priorità del mercato giallorosso. Nusa è in pole. Ma occhio alle possibili sorprese.

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