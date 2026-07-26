Al termine della vacanza post-Mondiale, l'attaccante raggiungerà la squadra in Australia in attesa di sviluppi in ottica mercato
Uno dei giocatori che il Galatasaray ha messo nella propria lista degli obiettivi risponde al nome di Rafael Leão. Diverse settimane fa, infatti, l'attaccante ha dichiarato più volte che la sua esperienza con la maglia del Milan è terminata. Lui sogna di andare in Premier League, ma nessun club inglese si è mosso. Le uniche squadre che stanno provando ad ottenere il si del portoghese sono il Galatasaray ed il Fenerbahçe.
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