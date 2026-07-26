Il futuro del centrocampista portoghese non è ancora chiaro, ma c'è una squadra che ha mostrato più interesse delle altre al momento: il Fenerbahce.

Genoa CFC v SSC Napoli - Serie A

Il Genoa blinda Colombo fino al 2029: il messaggio emozionante

Rafael Leao, in forza al Milan dal 2019, sembra ormai pronto a cambiare aria. L'attaccante portoghese ha fatto capire di voler provare una nuova esperienza, ma al momento non ci sono big europee pronte a sborsare grosse cifre per accaparrarsi il talentuoso ventisettenne. L'unica squadra che al momento ha manifestato un interesse concreto, è il Fenerbahce.

Leao al Fenerbahce? La situazione

Almeno per il momento, non ci sono altre squadre interessate a Rafael Leao, o almeno non disposte a corrispondere le cifre richieste. Il Galatasaray si era mosso per primo garantendo una proposta d'ingaggio superiore ai 10 milioni di euro a stagione, ma al momento è il Fenerbahçe ad avere maggior margine di manovra e disponibilità di spesa, prendendo di fatto il controllo della trattativa. <<< CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO SU MILANISTI CHANNEL >>>
AC Milan v Cagliari Calcio - Serie A

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti