Rafael Leao, in forza al Milan dal 2019, sembra ormai pronto a cambiare aria. L'attaccante portoghese ha fatto capire di voler provare una nuova esperienza, ma al momento non ci sono big europee pronte a sborsare grosse cifre per accaparrarsi il talentuoso ventisettenne. L'unica squadra che al momento ha manifestato un interesse concreto, è il Fenerbahce.

Leao al Fenerbahce? La situazione