Il futuro del centrocampista portoghese non è ancora chiaro, ma c'è una squadra che ha mostrato più interesse delle altre al momento: il Fenerbahce.
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Rafael Leao, in forza al Milan dal 2019, sembra ormai pronto a cambiare aria. L'attaccante portoghese ha fatto capire di voler provare una nuova esperienza, ma al momento non ci sono big europee pronte a sborsare grosse cifre per accaparrarsi il talentuoso ventisettenne. L'unica squadra che al momento ha manifestato un interesse concreto, è il Fenerbahce.
Leao al Fenerbahce? La situazioneAlmeno per il momento, non ci sono altre squadre interessate a Rafael Leao, o almeno non disposte a corrispondere le cifre richieste. Il Galatasaray si era mosso per primo garantendo una proposta d'ingaggio superiore ai 10 milioni di euro a stagione, ma al momento è il Fenerbahçe ad avere maggior margine di manovra e disponibilità di spesa, prendendo di fatto il controllo della trattativa. <<< CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO SU MILANISTI CHANNEL >>>
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