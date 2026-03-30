Nel 2025 Fabio Cannavaro ha raccolto una nuova sfida, allenare l'Uzbekistan e condurlo alla Coppa del Mondo. L'ex difensore italiano è riuscito nell'impresa e la rappresentativa uzbeka è riuscita a strappare il pass per i Mondiali. In attesa dell'inizio dell'edizione del 2026, che si disputerà in Stati Uniti, Messico e Canada, ogni nazionale si impegna nelle amichevoli, nei tornei oppure, come nel caso dell'Italia, nei playoff. L'Uzbekistan di Cannavaro si è preparata con le Fifa Series, tornei amichevoli disputati in varie parti del mondo.
derbyderbyderby calcio estero Prima gioia per Fabio Cannavaro come ct, il suo Uzbekistan ha vinto le FIFA Series
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Prima gioia per Fabio Cannavaro come ct, il suo Uzbekistan ha vinto le FIFA Series
Fabio Cannavaro si prepara alla Coppa del Mondo nel migliore dei modi: con il suo Uzbekistan ha vinto le Fifa Series, torneo amichevole organizzato dalla FIFA
Nello specifico, le Fifa Series sono una competizione calcistica biennale, a inviti, promossa dalla Fifa e che prevede la partecipazione di diverse nazionali provenienti da ogni confederazione. La prima edizione si è svolta nel 2024 ed ogni mini-torneo comprende quattro squadre e si svolge in una sede centralizzata durante la finestra internazionale. L'Uzbekistan ha superato il Gabon 3-1 ed ha guadagnato l'accesso all'ultimo atto, in cui ha affrontato il Venezuela. La squadra di Cannavaro ha battuto anche i sudamericani, vincendo ai calci di rigore dopo che i tempi regolamentari erano terminati 0-0.
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