Nel 2025 Fabio Cannavaro ha raccolto una nuova sfida, allenare l'Uzbekistan e condurlo alla Coppa del Mondo . L'ex difensore italiano è riuscito nell'impresa e la rappresentativa uzbeka è riuscita a strappare il pass per i Mondiali. In attesa dell'inizio dell'edizione del 2026, che si disputerà in Stati Uniti, Messico e Canada, ogni nazionale si impegna nelle amichevoli, nei tornei oppure, come nel caso dell'Italia, nei playoff. L'Uzbekistan di Cannavaro si è preparata con le Fifa Series, tornei amichevoli disputati in varie parti del mondo.

Nello specifico, le Fifa Series sono una competizione calcistica biennale, a inviti, promossa dalla Fifa e che prevede la partecipazione di diverse nazionali provenienti da ogni confederazione. La prima edizione si è svolta nel 2024 ed ogni mini-torneo comprende quattro squadre e si svolge in una sede centralizzata durante la finestra internazionale. L'Uzbekistan ha superato il Gabon 3-1 ed ha guadagnato l'accesso all'ultimo atto, in cui ha affrontato il Venezuela. La squadra di Cannavaro ha battuto anche i sudamericani, vincendo ai calci di rigore dopo che i tempi regolamentari erano terminati 0-0.