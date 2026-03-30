Trent Alexander-Arnold, terzino del Real Madrid, non è stato convocato per questa sosta dalla sua nazionale. Tuchel, CT dell'Inghilterra, ha sottolineato sia stata una scelta tecnica, mentre David Beckham non ne condivide la decisione.

Francesco Lovino Redattore 30 marzo 2026 (modifica il 30 marzo 2026 | 20:40)

Convocazioni che fanno discutere. Non è stato solo un caso dell'Italia di Gennaro Gattuso, prossima all'impegno con la Bosnia, ma è successo anche in Inghilterra. Sotto la lente d'ingrandimento degli opinionisti e di ex calciatori è finito Trent Alexander-Arnold. Il terzino destro, pur essendo abile e arruolabile, non è stato chiamato dall'ex allenatore di Chelsea e Bayern Monaco. Chi è intervenuto sul tema è stato David Beckham ed ha preso le difese del giocatore ventisettenne.

Beckham azzarda paragoni illustri: "Noi con Roberto Carlos..." Thomas Tuchel aveva immediatamente provato a chiarire la questione, lasciando intendere che si fosse trattata di una chiara scelta tecnica: "So che si crea un vuoto escludendo un giocatore come Trent. Abbiamo parlato al telefono e ho cercato di spiegargli la situazione. Deve accettarlo. È solo una decisione. Una decisione 'sportiva', ma queste decisioni devono essere prese."

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Non si è fatta attendere la replica ferma e decisa di una leggenda del calcio inglese quale è stato David Beckham: "Ho sentito molte volte negli anni: 'Beh, non è bravo a difendere', quindi a volte bisogna accettarlo". Per lui, queste dichiarazioni non fanno altro che gettare ombre su un giocatore assai esperto e qualitativamente eccelso. Dunque al netto delle presunte lacune difensive, Beckham rispolvera un altro grande terzino del passato del Real che aveva una chiara propensione ad offendere più che a difendere: "Roberto Carlos era incredibile in difesa, ma anche in attacco incredibile, e si muoveva sempre in avanti e dovevamo sempre coprirlo, quindi dovrete accettare questo tipo di cose".

Le qualità di Arnold — Stando al parere di David Beckham non è possibile immaginare una nazionale inglese che non punti forte su Trent Alexander-Arnold. "Vedo Trent da molti anni e penso che abbia uno stile di cross e passaggi molto simile a quello che avevo io," quindi ha proseguito "Sarebbe molto difficile non portare qualcuno come Trent ai Mondiali, ma Tuchel ha detto che al momento ci sono altri giocatori davanti a lui, quindi potrebbe cambiare. Penso ancora che Thomas stia considerando Trent".

Come se non bastasse, al confronto ha aggiunto 'piccantezza' la dichiarazione forte di un altro grande calciatore del passato, Roy Keane. A suo modo di vedere, infatti, sottolineare la scarsa propensione a difendere di Arnold significa non tener conto di chi lo possa realmente sostituire, non facendo sentire la sua assenza: "Quando si parla della difesa di Trent, dovrebbe guardare gli altri difensori davanti a lui e pensare: 'Neanche tu sei molto bravo a difendere!' Non è come Tuchel che dice: 'Mi piacciono i giocatori solidi come una roccia in difesa'. Alcuni dei giocatori davanti a lui non sono buoni difensori".