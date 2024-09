Milan, Theo-Leao: e adesso il derby…

Theo e Leao nel cooling break sul 2-2 di Lazio-Milan a Roma secondo la ricostruzione di Stefano Agresti, Gazzetta dello Sport: "Abraham - appena arrivato, senza la percezione dello stato d'animo del gruppo - li ha chiamati affinché si unissero ai compagni, un gesto normale in una situazione del genere; loro lo hanno ignorato. Le parole di Theo e Fonseca a fine partita (non c'è nessuna spaccatura, hanno detto in sintesi) sono servite a attenuare l'incendio polemico divampato immediatamente attorno a quell'episodio, ma è evidente che il Milan oggi si trova in una situazione complicata anche al proprio interno. Il problema, insomma, non è solo di gioco (ieri c'è stato un passo avanti, ma la fase difensiva continua a essere imbarazzante: i rossoneri incassano due gol a partita) e non è solo di risultati, anche se una bella vittoria avrebbe sicuramente migliorato l'atmosfera.