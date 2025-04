Una tradizione nella competizione nazionale: la conquista per la coccarda tricolore passa dalla semifinale tra milanesi di domani.

Samuele Amato 22 aprile - 17:49

Emozioni e appartenenza. Ovunque si giochi il derby di Milano, nerazzurri e rossoneri sono protagonisti di una rivalità e di uno spettacolo unico. Una sfida che ha una storia importante - anche in Coppa Italia. Domani sera, mercoledì 23 aprile, la semifinale di ritorno della competizione nazionale deciderà chi sarà la prima finalista per la partita di Roma del 14 maggio. Inter-Milan sarà così una sfida importantissima per la stagione delle due squadre, ma anche per il bilancio dei derby in Coppa Italia.

Derby di Coppa: una tradizione dagli anni Cinquanta — Quello di mercoledì sarà il 244esimo incrocio nella storia di Inter-Milan. Una partita che ha un valore diverso per i due club meneghini, anche se arrivano entrambi da una sconfitta in campionato. Da un lato, i nerazzurri in corsa su tre fronti si ritrovano nella fase decisiva della stagione; dall'altro, i rossoneri sono protagonisti di una stagione deludente al nono posto, ma con una Supercoppa vinta proprio contro i cugini interisti.

Una partita decisiva che si iscrive nella storia dei derby di Milano. Sarà il 29esimo Inter-Milan di Coppa Italia. Una tradizione nella competizione nazionale che parte dagli anni Cinquanta. Le prime due partite, infatti, si sono giocati nella stagione 1957/58, valide per i gironi. In quelle occasioni, i rossoneri hanno vinto la prima sfida (3 a 2); mentre la seconda è terminata in parità per 1 a 1.

Da quella stagione, Inter e Milan si sono affrontati per 28 volte in Coppa Italia. Il bilancio recita: 10 vittorie per i rossoneri, nove vittorie per i nerazzurri e nove pareggi. Un incrocio nella competizione che porta alla coccarda che conta 63 reti complessive: 35 per il Milan e 28 per l'Inter. Una statistica che sorride, dunque, al Diavolo che vorrebbe mettere il bastone tra le ruote nella corsa all'eventuale treble interista - a partire dal ritorno della semifinale.

Inter-Milan, un duello da semifinale L'accesso alla finale del 14 maggio si deciderà con la partita di domani sera. L'andata è terminata 1 ad 1. Al vantaggio di Tammy Abraham (gol da centravanti puro) per i rossoneri ha risposto il gran tiro dalla distanza di Hakan Calhanoglu per i nerazzurri. Il ritorno di San Siro sarà, dunque, la resa dei conti - che coincide con il quinto derby stagionale.

Non è la prima volta che Inter e Milan si affrontano in semifinale. Anzi, quella di mercoledì sarà la sesta volta in questo turno (considerando andata e ritorno). Le prime due partite che consentivano l'accesso alla finale si sono giocate nella stagione 1984/85: andata vinta dal Milan e poi pareggio al ritorno. I rossoneri si sono però dovuti arrendere nel turno della finale (anche quella in doppia sfida) contro la Sampdoria di Gianluca Vialli e Roberto Mancini.

Le altre due semifinali (escludendo quelle della stagione corrente) si sono giocate nel 2021/22. L'andata in casa del Diavolo è finita in parità senza reti: partita che seguiva al derby vinto dai rossoneri di Stefano Pioli in campionato e che li avrebbe lanciati alla vittoria dello Scudetto contro i nerazzurri di Simone Inzaghi. Tuttavia, in Coppa Italia, a passare sono stati quest'ultimi. Infatti, Inter-Milan, valida per il ritorno, è terminata 3 a 0: doppietta di Lautaro Martinez e gol di Robin Gosens. Quella stagione, la Beneamata alza proprio il trofeo nella finale dell'Olimpico di Roma contro la Juventus: terminata 4 a 2 dopo i tempi supplementari.