Verso il big match, dove vedere Inter-Roma in Tv e streaming

Inizia un tour the force per l'Inter: semifinale di Coppa Italia, Roma e poi si parte per Barcellona.

Lorenzo Maria Napolitano 22 aprile 2025 (modifica il 22 aprile 2025 | 11:14)

Luci a San Siro. Si entra nell'ultimo atto della Serie A, dove ogni punto può diventare prezioso per raggiungere gli obiettivi stagionali. Dopo aver perso contro il Bologna, la Serie A non ha alcun padrone. La formazione di Simone Inzaghi e quella di Antonio Conte vantano gli stessi punti in classifica, e l'equilibrio tra le due compagini fa già immaginare uno scontro diretto per decretare la squadra vincente del campionato italiano.

Come arrivano le due squadre al big match — Nella trentaquattresima giornata il match più affascinante è quello tra Inter e Roma, in programma sabato 26 aprile alle ore 18:00. I giallorossi approcciano al match reduci dalla vittoria ottenuta contro l'Hellas Verona per 1-0 e forti di un trend particolarmente positivo che ha portato la squadra di Ranieri a lottare per ottenere un posizionamento che garantisce l'accesso alle coppe europee. Nello specifico, la Roma ha vinto tre delle ultime cinque partite, pareggiandone due e non perdendone alcuna, nonostante l'assenza di Paulo Dybala.

Contro una Roma così in forma, non c'è dubbio che servirà una squadra quasi perfetta dall'altro lato. Ed un calendario così fitto come quello dell'Inter, necessita un bilanciamento di energie che non va assolutamente messo in secondo piano. Infatti, domani la squadra di Simone Inzaghi affronterà il Milan e chi vincerà strapperà il pass per la finale di Coppa Italia. Dopo soli tre giorni, ci sarà la sfida contro i giallorossi e poi si partirà destinazione Barcellona.

I precedenti — Il bilancio dei precedenti sorride nettamente ai nerazzurri. In 183 incontri l'Inter ha vinto in 79 occasioni contro i 50 successi da parte della formazione capitolina. Le ultime gare disputate sono state a senso unico: gli ultimi quattro incontri sono stati vinti dall'Inter, sia a San Siro che all'Olimpico; l'ultima vittoria della Roma risale al primo ottobre 2022, in cui i giallorossi s'imposero a Milano con il risultato di 1-2.

Dove vedere Inter-Roma in Tv e streaming — La partita Inter-Roma sarà visibile su Dazn. Per guardarla, sarà sufficiente accedere all'app Dazn disponibile su smartphone, PC, tablet, Smart TV e console di gioco come Playstation e Xbox. Inoltre, Dazn è nuovamente accessibile anche tramite Sky Q, permettendo agli abbonati di seguire l’incontro direttamente dal decoder Sky. Infine, al costo aggiuntivo di 10 € al mese, gli utenti Sky potranno sintonizzarsi su Dazn anche tramite il canale 214.

Visualizza questo post su Instagram