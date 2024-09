Una visione unitaria prima del derby, San Siro: Sala, per Inter e Milan non si può ristrutturare

Sala: "No alla ristrutturazione di San Siro. Milan e Inter tornano sul progetto dello stadio in comune nella zona Meazza"

"Dopo lunghe analisi" Inter e Milan "sono arrivate alla conclusione che San Siro non è ristrutturabile, o perlomeno non lo è a costi accessibili, e quindi non considerano questa ipotesi, come si era pensato negli ultimi mesi, fattibile".