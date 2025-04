Inter, Inzaghi: “Noi meglio nel secondo tempo. Al ritorno spero di avere tutti”

L'allenatore italiano ha parlato della partita, dando alcuni spunti sui possibili recuperi dei propri infortunati.

Federico Grimaldi 3 aprile - 00:11

L'ennesimo derby di questa stagione si è concluso in parità. L'Inter è riuscita a rimettere la situazione in equilibrio, dopo aver subito il gol dell'ex Roma Abraham. Ora il discorso qualificazione è rimandato alla partita di ritorno, dove Inzaghispera di poter contare su tutto l'organico.

Inter, Inzaghi: "Oggi avevo solamente 14 giocatori" — Dopo un primo tempo sottotono, l'Inter di Inzaghi è riuscita a reagire e a portarsi ad un'ottima posizione, in vista del match di ritorno. La squadra nerazzura era stata messa in difficoltà, ma le mosse tattiche e tecniche dell'allenatore italiano sono state sufficienti per dare equilibrio, ad un derby, che si stava mettendo male. Il pareggio è stato visto in maniera positiva da Inzaghi, che si è espresso così ai microfoni 'Mediaset': " Nel primo tempo potevamo andare in vantaggio, ma sono stati più bravi loro a non farci giocare bene. L'episodio del gol mi ha fatto infuriare molto. Dal campo ho reagito male, perché c'è stato un rimpallo clamoroso tra Thuram e Frattesi che ha lasciato strada libera ad Abraham. Fortunatamente, siamo riusciti a reagire, giocando nettamente meglio rispetto al primo tempo. Non abbiamo fatto calcoli, sapevamo che c'è ancora il ritorno. Spero, che per quella partita, potrò contare su tutti i miei effettivi".

"Oggi avevo solamente 14 giocatori di movimento a disposizione. Ho chiesto tanto sacrificio ai ragazzi e non posso dire loro nient'altro che bravi. Sono stati magnifici. Arnautovic e Di Marco erano in panchina ma erano affaticati e non abbiamo voluto rischiarli in vista del match di Parma. Sappiamo che ci attende un mese tremendo, ma lo affronteremo dando tutto quello che abbiamo. Come allenatore, la speranza è quella di poter contare su tutti e per fine aprile, per il ritorno, vorrei avere tutti. Thuram e Correa hanno fatto bene, mi piace molto come coppia. Ora, spero di recuperare almeno Lautaro e Dumfries, perché ci aspettano partite interessanti e non vogliamo lasciare nulla al caso".

