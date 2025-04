Rossoneri e nerazzurri si sfideranno per un posto nella finale in questa prima gara: ecco i possibili undici iniziali delle due squadre.

Samuele Amato 2 aprile 2025 (modifica il 2 aprile 2025 | 18:54)

Continuano a scorrere le ore che dividono gli appassionati e i tifosi dal Derby della Madonnina. Per la quarta volta nella stagione corrente, rossoneri e nerazzurri si ritroveranno faccia a faccia. Stavolta, in occasione dell'andata delle semifinali di Coppa Italia. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulle probabili formazioni di Milan-Inter.

Le ultime in casa Milan — Chi per riscattare una stagione decisamente sottotono, chi per provare a vincere tutto. Le due squadre meneghine si ritroveranno un'altra volta sul rettangolo di gioco dello stadio Giuseppe Meazza in San Siro. In palio, un posto nella finale di Coppa Italia.

Stasera si giocherà Milan-Inter, match valido per l'andata delle semifinali che porta alla coccarda tricolore. In questi giorni che hanno preceduto la sfida, si è parlato dei precedenti e dell'umore delle due squadre. Fattori che hanno sicuramente influenzato la preparazione dei due tecnici.

Da un lato c'è Sergio Conceição che vorrebbe trovare la soluzione ad una stagione deludente dei rossoneri. Per il tecnico portoghese, ripetere l'impresa della finale di Supercoppa contro i cugini nerazzurri sarebbe l'occasione per trovare nuova linfa in questa parte finale della stagione. Obiettivi principali sono strappare un pass per una competizione europea e provare a vincere la Coppa Italia. Per farlo, si dovrà affidare alla stella e al numero 10, Rafael Leao, che tornerà titolare dopo la panchina iniziale di Napoli. Il tecnico e l'attaccante sanno come fare male all'Inter. In attacco, il riferimento centrale sarà Tammy Abraham a discapito di Santiago Gimenez. Si ristabilisce la miglior coppia di centrali per il Milan: Gabbia-Thiaw.

Le ultime in casa Inter — Dall'altro lato, invece, Simone Inzaghi vede delle opportunità per replicare la storica cavalcata dell'Inter del 2010. Il Triplete passa anche dalle due sfide di semifinale contro il Milan. La voglia è quella di non ripetere gli errori dei tre derby di questa stagione (due sconfitte ed un pareggio). Un obiettivo che dovrà conseguire senza il capitano nerazzurro, Lautaro Martinez, ancora fermo ai box e che potrebbe recuperar per la sfida di sabato.

Mentre la testa viaggia anche tra campionato (dove il Napoli rimane secondo a tre lunghezze di distanza) e la Champions League (contro il Bayern Monaco ai quarti di finale), Inzaghi deve trovare una soluzione. Il nome che potrebbe sostituire il Toro argentino è quello di un suo connazionale albiceleste. Si tratta del Tucu Joaquin Correa, che dovrebbe affiancare Marcus Thuram.

Sorpresa anche in porta: Yann Sommer va in panchina, al suo posto Josep Martinez. Turnover anche per Henrikh Mkhitaryan: il tecnico piacentino vuole dare fiducia a Davide Frattesi, titolare per la seconda volta consecutiva dopo la partita contro l'Udinese. A riposo anche Federico Dimarco, Francesco Acerbi e Benjamin Pavard.

Ci risiamo. Stasera c'è il Derby di Milano! 😈🐍#CoppaItaliaFrecciarossa#MilanInterpic.twitter.com/ARpJV9s67u

— Lega Serie A (@SerieA) April 2, 2025

Le probabili formazioni di Milan-Inter Sarà il quarto derby stagionale. Gli altri tre hanno sorriso ai rossoneri. La prima volta in campionato, quando sulla panchina del Diavolo sedeva Paulo Fonseca, per 2 a 1; la seconda in Supercoppa italiana, ad otto giorni dall'arrivo di Sergio Conceição, con una strepitosa rimonta fino al 3 a 2 definitivo che ha consegnato il trofeo ai milanisti. Il terzo derby, invece, è finito 1 ad 1 con i nerazzurri che acciuffano il pari nel finale.

Questo Milan-Inter sarà differente, sia per gli umori, che per gli obiettivi: in campionato ballano 20 punti di differenza tra le due squadre, con i rossoneri che rischiano di non qualificarsi in nessuna delle tre competizione europee; i nerazzurri, invece, guidano la classifica e intravedono vette esplorate nel passato. Tutto questo passa dal derby di stasera e dal possibile undici iniziale delle due squadre. Ecco le probabili formazioni.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Jimenez, Pulisic, Leao; Abraham.

INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Carlos Augusto; Thuram, Correa.