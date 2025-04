Milan, Conceiçao: “Risultato giusto. Ora la squadra è più compatta”

Le parole del tecnico portoghese dopo l'andata della semifinale di Coppa Italia contro l'Inter

Federico Grimaldi 2 aprile 2025 (modifica il 3 aprile 2025 | 00:06)

Milan-Inter è finita. L'atteso derby di andata di Coppa Italia è terminato con un pareggio (1-1). Un risultato che accontenta tutti e che rimanda i giochi alla partita di ritorno. Dopo il vantaggio iniziale dei rossoneri, la squadra di Inzaghi è riuscita a pareggiare grazie al gol dell'ex Calhanoglu. Al termine del match, è intervenuto Sergio Conceiçao, che ha dato una chiara disamina dell'incontro.

Milan, Conceicao: "Stiamo lavorando bene" — Oggi, il Milan si giocava parte della stagione. Il primo atto ha rimandato i discorsi qualificazione alla prossima partita. Conceiçao, intervenuto ai microfoni, è parso soddisfatto della prestazione dei suoi giocatori: "Ora attendiamo il ritorno, dove avremo la possibilità di andare alla finale. Vogliamo vincere ed ora è l'unica cosa che conta. Il pubblico oggi ci ha dato quella spinta che ci serviva, è stato fantastico. Oggi dovevamo fare un derby intelligente e lo abbiamo fatto. Sono molto contento dell'atteggiamento dei miei ragazzi. Abbiamo avute tante occasioni per vincere, mentre l'Inter non è andata molte volte in porta".

"Loro sono molto bravi sulle palle inattive. Ho studiato bene il loro gioco e sono riuscito a neutralizzarli sulle palle inattive, dove loro sono molto bravi. Dopo 3 mesi posso iniziare a fare le prime considerazioni. L'inizio è stato super, però poi ci sono state una serie di partite, che non mi hanno permesso di lavorare ed imprimere la mia mole di pensiero. Ora ho più tempo di lavorare e non voglio più scuse. Cerco di dare intensità, di far capire ai ragazzi che non bisogna mai mollare. Vogliamo mettere in campo quello che facciamo in allenamento. Lo so che non sono stati mesi fantastici, ma adesso la squadra è più compatta e vogliamo andare a Roma, a vincere la Coppa Italia", ha concluso il tecnico dei rossoneri.

