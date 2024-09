Financial Times, il proprietario del Milan: “Gli investimenti di private equity hanno gonfiato tutto”

Gerry Cardinale di RedBird Capital ha criticato i suoi rivali dicendo che il settore è stato “negativo per l'ecosistema”

L'interesse dei private equity per le squadre sportive ha portato a valutazioni “massicciamente gonfiate” basate su “facili supposizioni” sulla crescita futura del settore, secondo il proprietario statunitense della squadra di calcio italiana AC Milan. Gerry Cardinale, fondatore della società di private equity RedBird Capital Partners, ha criticato i suoi rivali, affermando che il passaggio del settore allo sport è stato “negativo per l'ecosistema”, perché il denaro veniva semplicemente parcheggiato nel settore senza alcuno sforzo per migliorare le prestazioni dell'attività sottostante. “Si tratta del mio pubblico che entra nello sport. Il problema del mio pubblico è che sono asset manager”, ha detto mercoledì sul palco dell'IMG x RedBird Summit. “Vogliono solo comprare cose e questo non è il massimo per le aziende basate sulla proprietà intellettuale”, ha detto.

L'aumento del valore dei diritti tv ha spinto un'ondata di investimenti di private equity in campionati e squadre di tutto il mondo, dal cricket indiano al calcio europeo, dagli sport motoristici alla pallacanestro statunitense

Ma i proprietari di asset sportivi, ha detto Cardinale, troppo spesso chiedono agli investitori di pagare “un premio di controllo per quote di minoranza senza governance, senza diritti di informazione e senza uscita”. Ha paragonato la situazione alla bolla tecnologica in cui “si mette una ‘e’ davanti a qualcosa e tutti la vogliono”. “Cosa portano [gli operatori di private equity]? Portano liquidità, ma c'è un modo migliore di farlo”, ha detto. “Avremo bisogno di un terreno morbido, perché in questo momento è massicciamente gonfiato”. Cardinale ha detto che RedBird, con la sua esperienza decennale nello sport, è diverso dagli altri investitori. “Quello che sto cercando di fare è portare quello che ho imparato in 30 anni in America al calcio europeo. C'è un'enorme opportunità di riportare il Milan dove era”, ha detto. All’AC Milan, Cardinale ha detto che RedBird ha spinto per migliorare le prestazioni della squadra sia dentro che fuori dal campo. Ha progetti ambiziosi per la costruzione di un nuovo stadio all'avanguardia che sostituisca l'ormai vetusto San Siro, che il club condivide con la rivale Inter. L'anno scorso il club ha registrato il primo utile in 17 anni. Il progetto dello stadio si è rivelato complesso, con i politici locali che volevano che i due club investissero congiuntamente nelle strutture esistenti. Nel frattempo, dopo l'acquisto del Milan, il valore dei diritti tv italiani è sceso, come conseguenza di un più ampio raffreddamento del mercato per la trasmissione del calcio in diretta in tutta l’area.

RedBird ha una serie di investimenti nel settore sportivo. Nel 2022 ha acquistato AC Milan dall'hedge fund statunitense Elliott Management per 1,2 miliardi di euro, la cifra più alta mai pagata per un club calcistico al di fuori della Premier League inglese. Le altre attività sportive dell'azienda includono partecipazioni nella franchigia di cricket Rajasthan Royals Indian Premier League e nella squadra di Formula Uno Alpine, oltre a partecipazioni indirette nel Liverpool FC e nei Boston Red Sox. La scorsa settimana la NFL, lo sport più ricco del mondo, ha votato per consentire ad Ares Management, Arctos Sports Partners, Sixth Street e a un consorzio che comprende CVC, Carlyle e Blackstone di acquistare per la prima volta fino al 10% delle franchigie delle squadre. Il private equity è già autorizzato a comprare nella maggior parte degli altri sport. Clearlake Capital ha guidato l'acquisto del Chelsea FC per 2,5 miliardi di sterline nel 2022, un prezzo record per una squadra di calcio in tutto il mondo. Tuttavia, Cardinale ha avvertito che troppi investitori vedono il settore come una scommessa a senso unico sull'aumento dei diritti mediatici. “La ragione per cui c'è questa domanda di acquisto in ambito sportiva è dovuta a queste facili nozioni secondo cui lo sport sale sempre. Non è correlato al macro, ha sovraperformato l'S&P nell'ultimo decennio”, ha affermato. “Queste argomentazioni sono valide, ma ora le stanno solo spacciando e tutti vogliono un'esposizione in esso”.