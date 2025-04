Intervistato da Pastore per il format di Just Eat - partner della Champions League -, l'ex-difensore interista ha rivelato i dettagli di un retroscena risalente al 2006.

Una vita in nerazzurro, colori a cui ha dedicato corpo e anima, difendendoli combattendo contro ogni attaccante. Si parla di Marco Materazzi, difensore che ha vestito la maglia dell'Inter dal 2001 al 2011, ed è stato parte integrante della squadra del Triplete.

In occasione dell'inizio del turno dei quarti di finale di Champions League, il partner ufficiale della competizione - Just Eat - ha organizzato un pranzo-intervista. A San Siro, al Legendary Table si sono seduti anche due eroi della storica stagione nerazzurra del 2010. Oltre a Wesley Sneijder, c'era anche Marco Materazzi. Insieme hanno parlato di quella squadra allenata da José Mourinho, della rimonta in casa del Bayern Monaco del 2011 e di molto altro. L'ex-difensore di Perugia e Inter ha parlato anche di un retroscena clamoroso: era ad un passo dal vestire la maglia dei rivali di sempre - il Milan.

Materazzi e il desiderio Mondiale — A Milano è sempre derby. Nel mese di aprile nerazzurri e rossoneri si troveranno per due volte per le semifinali di Coppa Italia. L'andata è finita 1 ad 1: il passaggio in finale si deciderà nella gara di ritorno, fissata al 23 aprile.

Inter-Milan è una gara sentita da tifosi speciali che hanno avuto l'onore di difendere i colori della propria squadra. Marco Materazzi rientra in questa categoria. Memorabile la sua esultanza nel derby del gennaio 2010, quando a fine partita ha indossato una maschera che ritraeva Silvio Berlusconi. Per un interista come lui, quella gara aveva un significato diverso. Eppure, c'è un retroscena che ha del clamoroso.

Al Legendary Table di Just Eat a San Siro - in vista dei quarti di Champions -, Materazzi ha rivelato di essere stato vicino al passaggio nei rivali di sempre nel gennaio 2006: "Non giocavo molto all'Inter ed io volevo andare al Mondiale di Germania. Non volevo perdere il mio posto con l'Italia, così ho parlato con il c.t. Marcello Lippi che mi ha detto che mi avrebbe convocato se avessi giocato almeno una partita ogni dieci".

L'intervento di Facchetti e l'astio con i tifosi rivali

Uno scenario che, però, non si è verificato. Uno dei motivi della permanenza in nerazzurro di Materazzi - oltre che per il suo tifo - è per l'intervento dell'allora presidente interista, Giacinto Facchetti (che sarebbe venuto a mancare a settembre dello stesso anno).

"Lui era come un padre per me. Quando è venuto a parlarmi mi ha pregato di restare perché l'Inter avrebbe avuto bisogno del mio aiuto. Mi ha detto di non andare dall'altra parte di Milano, di restare, promettendomi che avrei giocato le partite necessarie per la convocazione al Mondiale. Così è stato e alla fine ho vinto la Coppa del Mondo" spiega l'ex-difensore nerazzurro.

Materazzi conclude spiegando che l'affare era ormai ad un passo dal concludersi: "Sono stato davvero vicino al Milan. Non sarebbe stato facile per me, perché i tifosi dell'Inter mi amavano, mentre dall'altra parte mi odiavano. Avrei avuto bisogno di Gattuso, che mi aspettava e che è un mio grande amico. Ma ho scelto di rimanere ed è stato tutto perfetto per me".