Milan, ecco cosa succede quando Mariani ti arbitra in trasferta...

Il Milan non ha mai perso una partita di campionato disputata fuori casa con Maurizio Mariani come direttore di gara (nove vittorie e tre pareggi). Il fischietto della sezione di Aprilia aveva arbitrato Inter-Milan 1-2 del 17 ottobre 2020...

Davide Capano Redattore 19 settembre 2024 (modifica il 19 settembre 2024 | 11:50)

Mancano pochi giorni al derby con l'Inter e l'umore tra i tifosi del Milan non è dei migliori. Eppure c'è un dato statistico, legato all'arbitro del match di domenica sera, che dovrebbe strappare un sorriso al popolo milanista.

La curiosità — I rossoneri, infatti, non hanno mai perso una partita di campionato disputata in trasferta con Maurizio Mariani come direttore di gara (nove vittorie e tre pareggi il bilancio, nda).

Inoltre, l'unico Inter-Milan arbitrato da Mariani in Serie A è stato il derby della stagione 2020-2021 che terminò con la vittoria di Ibrahimovic e compagni in casa dell'Inter (1-2).

Mariani e la squadra arbitrale per Inter-Milan — INTER – MILAN

MARIANI

BINDONI – TEGONI

IV: AYROLDI

VAR: DI PAOLO

AVAR: PATERNA

Fonseca dopo Milan-Liverpool — "Se si possono risolvere i problemi per il derby? Lavorando, guardando, facendo vedere ciò che è stato fatto bene e cosa abbiamo sbagliato - ha dichiarato il tecnico del Milan dopo l'1-3 col Liverpool in conferenza stampa -. I gol che abbiamo presi sono poco attivi per questo tipo di competizione. Ma lavorare è l'unico forma per cambiare le cose.

Paulo Fonseca durante una seduta di allenamento a Milanello (Foto di Giuseppe Cottini/AC Milan via Getty Images)

Mi hanno portato qui per cambiare il modo di giocare della squadra ed è quello che sto cercando di fare. Sapevo sarebbe stato difficile. Cambiare tanto è sempre difficile e non si sta rivelando facile, perché è un cambiamento molto grande. Sono forte come il primo giorno, sapendo che i risultati non sono quelli che vogliamo e che non abbiamo tempo. Ciò che mi ha portato qui è il mio modo di giocare ed è quello che continuerò a fare con questa squadra".