Jacopo del Monaco 8 marzo - 10:05

Questa sera andrà in scena il Derby della Madonnina che metterà di fronte il Milan e l'Inter. Le due squadre, infatti, si affronteranno in occasione della giornata numero 28 della Serie A. Il big match avrà inizio alle ore 20:45 e si disputerà presso lo Stadio Giuseppe Meazza. Nella storia della stracittadina milanese, entrambi i club hanno avuto dei periodi in cui hanno ottenuto diversi risultati utili consecutivi. In attesa del fischio d'inizio della gara arbitrata da Doveri, vediamo insieme quali sono state le strisce d'imbattibilità più lunghe dei rossoneri e dei nerazzurri nella storia del Derby di Milano.

La striscia d'imbattibilità più lunga del Milan nei derby contro l'Inter — Il periodo più lungo in cui il Milan non ha mai perso contro i cugini nerazzurri risale agli anni '70. La striscia d'imbattibilità durata ben tredici partite ha inizio nell'edizione della massima divisione 1974/1975 con il pareggio a reti bianche nel match d'andata e la vittoria del Diavolo al ritorno per 3-0 con gol di Calloni e Benetti e l'autorete realizzata dalla leggenda nerazzurra Giacinto Facchetti. Nella stessa stagione, le due squadre hanno giocato contro anche nei gironi di Coppa Italia: 0-1 rossonero con rete di Sabadini e, in seguito, un altro 0-0 dopo quello di campionato. Durante la stagione seguente, il Milan ha vinto entrambi i derby in A: 2-1 all'andata, gol di Calloni e Villa; 0-1 al ritorno deciso da Bigon.

Nella stagione 1976/1977 hanno avuto luogo tre Derby della Madonnina: campionato, 1-1 all'andata e 0-0 al ritorno; Coppa Italia, prima finale tra le due milanesi coi rossoneri che hanno vinto 2-0 grazie alle reti di Aldo Maldera e Giorgio Braglia. Andando all'annata seguente, il Diavolo ha vinto il derby d'anata battendo 3-1 l'Inter con la doppietta di Ruben Buriani ed il gol di Gianni Rivera. Al ritorno, invece, i due club meneghini pareggiano ancora una volta 0-0. Durante l'edizione della Serie A 1978/1979 il Milan batte, all'andata, i cugini nerazzurri di misura con rete di Maldera. Nel match di ritorno, invece, il derby termina 2-2 e succede tutto nel secondo tempo. Infatti, al 48' il rossonero Albertosi para il rigore di Altobelli; minuto 50 Inter in vantaggio con Oriali e raddoppio al 78' con Altobelli; pareggio rossoneri dal minuto 80 all'89' con la doppietta di Walter De Vecchi.

Il maggior numero di risultati utili consecutivi dei nerazzurri nella stracittadina — L'Inter, dal canto suo, detiene il record del maggior numero di risultati utili consecutivi nella storia della stracittadina meneghina: 17. Se per i rossoneri siamo tornati agli anni '70, per i nerazzurri dobbiamo andare ancor più indietro, in un periodo in cui il Italia c'era ancora la Monarchia. Nella stagione 1929/1930, la prima con la Serie A a girone unico, i nerazzurri hanno vinto i due derby: 1-2 all'andata con gol di Visentin e Giuseppe Meazza e 2-0 al ritorno con doppietta di Serantoni. Nel campionato seguente, dopo l'1-1 del girone d'andata, l'Inter vince 1-4 il derby di ritorno con reti di Visentin e Meazza ed un'altra doppietta di Serantoni. Andando al campionato successivo, l'Inter batte 2-3 il Milan all'andata coi gol dei già menzionato Meazza (doppietta) e Serantoni, mentre il derby di ritorno termina a reti bianche.

Nelle stagioni 1932/1933 ed in quella successiva, i nerazzurri vincono quattro derby di fila contro i rossoneri: 5-4 ed 1-3 nei match della prima annata citata, mentre in quella seguente l'Inter vince 3-0 all'andata ed 1-2 al ritorno. Passando all'edizione della Serie A 1934/1935, il Derby della Madonnina disputato nel girone d'andata termina 2-2: rossoneri in vantaggio con Silvestri; passa avanti la squadra nerazzurra con autorete di Perversi e gol di Vecchi; pareggio del Milan col rigore di Arcari. Al ritorno, invece, l'Inter vince 2-0 con reti di Porta e Demaría. I derby dei campioni 35/36 e 36/37 terminano tutti in parità, tre dei quali col risultato di 1-1 e l'altro 2-2. Il diciassettesimo ed ultimo risultato utile consecutivo dell'Inter è la partita d'andata della stagione 37/38 con la vittoria per 2-1 contro il Milan grazie alle reti di Ferraris e Ferrari.

