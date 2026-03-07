Milan-Inter, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Momento di forma, probabili formazioni e dove vedere l'incontro: tutte le informazioni utili in vista della sfida della prossima giornata di campionato

Gianmarco Inguscio Collaboratore 7 marzo - 19:30

A San Siro andrà in scena il Derby di Milano, meglio noto come derby della Madonnina tra Milan e Inter. Entrambe le squadre condividono lo stesso obiettivo: vincere. I nerazzurri sono ancora impegnati a mettere insieme i cocci dopo l'eliminazione dalla Champions League, mentre i rossoneri non avranno nulla da perdere. Gli ingredienti per una partita spettacolare ci sono tutti, non resta che accendere i riflettori di San Siro e vedere Milan e Inter lottare per la gloria. Il match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A è in programma domenica 8 marzo alle ore 20:45. Scopriamo insieme tutte le informazioni utili per seguire la partita, le formazioni e il momento delle due squadre.

Per guardare il calcio e lo sport in STREAMING GRATIS, avete tre alternative:

Milan-Inter, dove vedere la gara — La partita sarà trasmessa in esclusiva sul sito di DAZN. La diretta streaming sarà disponibile anche su smartphone, tablet e PC. Per i clienti di SkySport che hanno sottoscritto l'abbonamento a Zona DAZN potranno seguire la diretta del match sul canale DAZN 1 (canale 214 di Sky).

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

La situazione delle due squadre — Il Milan non vuole saperne di gettare la spugna, tuttavia, la distanza a cui si trovano dai rivali nerazzurri è pari a 10 punti. Un eventuale successo degli uomini di Allegri permetterebbe di accorciare le distanze e di sognare una rimonta in volata fino al termine della stagione. Il Momento di forma dei rossonero è piuttosto positivo, sebbene, nelle ultime cinque partite sia arrivata la sconfitta interna, inaspettata, contro il Parma dopo il pareggio con il Como. Quest'ultimi preceduti dalla doppia vittoria con sui campi di Bologna e Pisa.

Infine, nella scorsa giornata sono tornati a conquistare i tre punti grazie al 2-0 rifilato alla Cremonese. Il secondo posto attuale non è certo un risultato negativo, ma alle spalle c'è un Napoli "ferito", pronto a guadagnarsi la seconda posizione. Il Milan quindi, dovrà giocare con un occhio avanti e due indietro, ma la voglia di vincere non oggetto di discussione.

I nerazzurri vogliono ipotecare la prima posizione — L'Inter invece è in testa al gruppo e vanta 67 punti, frutto di ventidue vittorie, un pareggio e quattro sconfitte, l'ultima delle quali proprio contro il Milan nel match disputato il 23 novembre. Ad oggi, quindi, risulta essere questa l'ultima sconfitta in campionato della formazione di Cristian Chivu, che nelle ultime cinque partite ha vinto con Cremonese, Sassuolo, Juventus, Lecce e Genoa. In assenza di Lautaro, sarà probabilmente Esposito ad affiancare Thuram, nel tentativo di raggiungere in fretta quota 70 punti ed eventualmente, in casa di successo, issare la testa della classifica con 13 punti di vantaggio dai rivali rossoneri. Tutto è ancora in gioco. Tutto è ancora possibile. Ora, che sia il campo a parlare.

Probabili formazioni di Milan-Inter — Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Barteseghi; Pulisic, Leao. Allenatore: Massimiliano Allegri

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Esposito. Allenatore: Cristian Chivu

Per guardare il calcio e lo sport in STREAMING GRATIS, avete tre alternative: