La Milano del primo decennio del '900 ha posto le fondamenta di ciò che vediamo oggi. Non è ancora la città della vita agra di Luciano Bianciardi , bensì lo stadio urbano precedente. All'inizio del secolo breve, la città meneghina è una proto metropoli. Un luogo di forte industrializzazione, delle prime verticalità e della precoce rapidità. Non c'è nulla di più esemplificativo del dipinto del 1910 di Umberto Boccioni : La città che sale.

Impalcature, fumi ma soprattutto cavalli imbizzarriti e trepidanti di levarsi le briglie di dosso e correre trascinandosi dietro tutta l'euforia del Nuovo. Il rosso è il colore predominante. Furore, fiamme bruciante, desiderio di supremazia che arde. Con la stessa impetuosità del destriero rosso, Rafa Leão è pronto a trascinare nelle sue folate tutto il peso della società milanista, in opposizione all'altro cavallo. Dai toni azzurri del secondo equino infatti, emerge così la forza brutale del veemente e incosciente Pio Esposito.