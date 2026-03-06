La Milano del primo decennio del '900 ha posto le fondamenta di ciò che vediamo oggi. Non è ancora la città della vita agra di Luciano Bianciardi, bensì lo stadio urbano precedente. All'inizio del secolo breve, la città meneghina è una proto metropoli. Un luogo di forte industrializzazione, delle prime verticalità e della precoce rapidità. Non c'è nulla di più esemplificativo del dipinto del 1910 di Umberto Boccioni: La città che sale.
La stracittadina ha le sue origini nello sviluppo verticale novecentesco della città. Fondata sulla rapidità, seguendo la tradizione, la sfida si giocherà sulle transizioni futuriste di Leão e di Thuram
Impalcature, fumi ma soprattutto cavalli imbizzarriti e trepidanti di levarsi le briglie di dosso e correre trascinandosi dietro tutta l'euforia del Nuovo. Il rosso è il colore predominante. Furore, fiamme bruciante, desiderio di supremazia che arde. Con la stessa impetuosità del destriero rosso, Rafa Leão è pronto a trascinare nelle sue folate tutto il peso della società milanista, in opposizione all'altro cavallo. Dai toni azzurri del secondo equino infatti, emerge così la forza brutale del veemente e incosciente Pio Esposito.
