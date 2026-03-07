Milan-Inter non è una partita: è un evento che cambia umori, stagioni e carriere. Ogni confronto a San Siro porta con sé pressione, rivalità e colpi di scena. Dai fumogeni del 2005 ai gol decisivi di Icardi, Giroud e Lautaro, la storia parla chiaro. Qui non esistono mezze misure: si vince o si subisce. Ogni episodio può diventare un’icona, ogni errore può pesare come una condanna.