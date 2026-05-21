Francesco Farioli è riuscito a conquistare alla guida Porto il titolo di campione della liga portoghese. L'allenatore italiano ha raccontato di come gli siano bastati 3 minuti per decidere il suo futuro, e ha risposto anche alle parole di Wesley Sneijder, che si era rivelato molto critico nei suoi confronti ai tempi dell'Ajax.

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"A fine Maggio non mi chiamava più nessuno"

PORTO, PORTOGALLO - 9 APRILE: Francesco Farioli, allenatore capo del FC Porto, applaude i tifosi al termine della partita di andata dei quarti di finale della UEFA Europa League 2025/26 tra FC Porto e Nottingham Forest FC allo stadio Estádio do Dragão il 9 aprile 2026 a Porto, Portogallo. (Foto di Clive Brunskill/Getty Images)

Intervistato da Voetbal International, Francesco Farioli ha raccontato il suo passaggio dal finale di stagione traumatico con l'Ajax a diventare l'allenatore del Porto, esperienza che si è chiusa con il campionato vinto. "Il Porto mi aveva già contattato a gennaio, quando cambiarono allenatore. All'epoca non volevo parlare perché ero totalmente concentrato sul progetto dell'Ajax". Oltre al Porto, arrivarono anche contatti da altre società, contatti interrotti dopo il tracollo dei lancieri: "Quando eravamo in vantaggio, a marzo, molte persone contattarono il mio agente per preparare delle offerte. Alla fine di maggio, nessuno chiamava più".

Poi continua: "Ho ricevuto due offerte da club di seconda divisione e da squadre che lottavano per rimanere in Serie A. Circa un mese dopo, mi hanno chiesto se volevo prendere un caffè con André Villas-Boas. Non mi sentivo affatto pronto ad affrontare un'altra sfida; dovevo elaborare tutto quello che era successo ad Amsterdam". Un caffè che si è rivelato decisivo: "Ma in tre minuti tutto è cambiato e si è trasformato in entusiasmo per lavorare insieme".

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Farioli risponde ironicamente a Sneijder: "Uno dei miei migliori amici ai tempi dell'Ajax"

Per me, questo aspetto non ha molta importanza. Ciò che conta è che i giocatori credano in quello che facciamo e ne comprendano l'utilità. Sneijder era uno dei miei migliori amici e diceva sempre che questo non era il calcio dell'Ajax", ha concluso ironicamente il tecnico dei draghi.

Parlando ad un'altra testata,, Farioli ha avuto anche modo di rispondere alle critiche ricevute da Wesley Sneijder ai tempi dell'Ajax. L'ex trequartista dell'fu infatti uno degli oppositori più accaniti nei confronti del tecnico italiano. "

Il tecnico italiano ha anche ricordato come la stessa Inter di Sneijder era una squadra in cui tutti si sacrificavano, persino stelle come Eto'o. "Ma ha giocato sotto Mourinho all'Inter. In quella squadra, Eto'o era una specie di difensore. Sneijder ha vinto tutto, in parte perché si è messo anche al servizio della squadra. E di recente ho visto che in un'intervista ha detto che Mourinho è davvero lo Special One".

MILANO, ITALIA - 20 APRILE: Wesley Sneijder dell’Inter festeggia il terzo gol della sua squadra, segnato da Diego Milito, insieme all’allenatore José Mourinho (a destra) durante la partita di andata della semifinale di UEFA Champions League tra Inter Milan e FC Barcelona allo stadio San Siro il 20 aprile 2010 a Milan, Italia. (Foto di Julian Finney/Getty Images)

Farioli ha concluso poi sottolineando quanto entrare nella testa dei giocatori tanto da renderli disposti a tutto per la squadra è una delle qualità più importanti per un allenatore. "Se qualcuno è in grado di creare una mentalità o uno spirito di squadra che faccia sentire i giocatori parte di qualcosa di più grande, questa è una delle più grandi qualità che un allenatore possa avere. È qualcosa di più grande di qualsiasi idea tattica".

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