José Mourinho, prossimamente, inizierà ufficialmente la sua seconda esperienza col Real Madrid e ha messo nel mirino Morten Hjulmand. L'allenatore portoghese, infatti, sta per lasciare il Benfica per tornare a sedersi sulla panchina della squadra spagnola ed il suo primo obiettivo per il calciomercato è l'attuale centrocampista nonché capitano dello Sporting Lisbona. Nonostante l'importante richiesta da parte del club della capitale del Portogallo, lo Special One ha chiesto alla dirigenza il calciatore che ha vinto per due volte la Primeira Liga coi biancoverdi.

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💥 Informa @miguelitocope



💰 Mourinho ha pedido al Real Madrid el fichaje de Morten Hjulmand, centrocampista danés del Sporting de Portugal



🤝🏽 Quiere un ex jugador a su lado en el banquillo



👔 Y un enlace entre la directiva y la plantilla



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/N1dDXO7tgN — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 19, 2026

Real Madrid, Mourinho chiede Hjulmand dello Sporting Lisbona

Durante la trasmissione sportiva spagnola El Partidazo de COPE, il giornalistaha dichiarato che la prima richiesta di José Mourinho alla dirigenza del Real è Hjulmand. Attualmente alla sua terza stagione con la maglia dello Sporting Lisbona, il centrocampista nato in Danimarca giocherà, nei prossimi giorni, la finale della, ovvero la coppa nazionale, contro il, club che milita nella seconda divisione del calcio portoghese. Il giocatore, che dal gennaiofino all'agostoha giocato per il, è un obiettivo di Mou per il Real Madrid del prossimo anno.

Lisbona, Portogallo - 17 marzo 2026: Morten Hjulmand dello Sporting in azione durante il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Sporting e Bodø/Glimt all'Estadio José Alvalade. (Foto di Gualter Fatia/Getty Images)

Il giornalista di COPE ha aggiunto che il tecnico lusitano vuole portare il classe 1999 a Madrid perché lo vede come un profilo in grado di portare equilibrio e controllo al centrocampo della squadra. Per far partire il suo capitano, lo Sporting chiede circa 50 milioni di euro. Tra l'altro, Mourinho vorrebbe che nel suo staff tecnico ci sia un ex calciatore del Real Madrid che possa fare da ponte tra la squadra e la dirigenza. Per questo ruolo, il primo nome che viene menzionato è quello di Toni Kroos.

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