Lo Special One, fortemente voluto da Florentino Perez, firmerà un contratto fino al 2028
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Adesso è praticamente ufficiale: Josè Mourinho torna al Real Madrid 13 anni dopo la sua precedente esperienza. Lo ha fortemente voluto il presidente Florentino Perez. Come riportato da Fabrizio Romano, l'accordo tra le parti è stato raggiunto e mancano solo le firme dello Special One.
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Mourinho torna al Real MadridCompreso che questa sarebbe stata la seconda stagione senza titoli vinti, un qualcosa di inaccettabile per i blancos, Florentino Perez ha iniziato a cercare l'uomo giusto per sostituire Arbeloa e ripartire da zero. Da subito la sua scelta è ricaduta su un grande ex: Josè Mourinho. Che, pur essendo sulla panchina del Benfica, ha rapidamente ceduto al fascino delle merengues e accettato la proposta. Terminato il campionato portoghese, Mou è libero di mettere nero su bianco l'accordo raggiunto. Dovrebbe firmare fino al 30 giugno 2028. Il portoghese è atteso a Madrid dopo l'ultima partita di Liga tra Real e Athletic di sabato 23 maggio.
🚨 BREAKING: José Mourinho back to Real Madrid, HERE WE GO! 💣🤍— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2026
All terms have been verbally agreed between José Mourinho and Real Madrid, waiting to sign all documents.
Plan for initial two year deal, JM to travel to Madrid after Real-Bilbao game.
The Special One is back. pic.twitter.com/K267WgiqjC
13 anni dopo: deve risollevare un club nel caosDue stagioni consecutive senza vincere nemmeno un trofeo, uno spogliatoio nel caos, scontri tra giocatori e Mbappè finito sulla graticola al punto che c'è una petizione che ne chiede la vendita firmata di circa 50 milioni di persone. Definire complessa la stagione in casa Real Madrid è un gentile eufemismo. E l'ex di Inter e Manchester United ha quindi davanti una sfida complessa per tanti motivi: dalla gestione dello spogliatoio fino al tornare veramente competitivi, in Liga e in Europa.
Torna a distanza di ben tredici anni, quando finì la sua prima esperienza su questa prestigiosa panchina. Arrivò nel 2010, subito dopo lo storico Triplete con l'Inter, e se ne andò tre anni dopo per trasferirsi al Chelsea in Premier League. Condusse la squadra, in tre stagioni, alla conquista di tre trofei: una Coppa del Re, una Liga e una Supercoppa di Spagna. In Champions League, però, il suo Real Madrid si è sempre fermato alle semifinali.
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