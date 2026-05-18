Adesso è praticamente ufficiale: Josè Mourinho torna al Real Madrid 13 anni dopo la sua precedente esperienza. Lo ha fortemente voluto il presidente Florentino Perez. Come riportato da Fabrizio Romano, l'accordo tra le parti è stato raggiunto e mancano solo le firme dello Special One.

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Mourinho torna al Real Madrid

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All terms have been verbally agreed between José Mourinho and Real Madrid, waiting to sign all documents.



Plan for initial two year deal, JM to travel to Madrid after Real-Bilbao game.



The Special One is back. pic.twitter.com/K267WgiqjC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2026

13 anni dopo: deve risollevare un club nel caos

Compreso che questa sarebbe stata la seconda stagione senza titoli vinti, un qualcosa di inaccettabile per i blancos, Florentino Perez ha iniziato a cercare l'uomo giusto per sostituire Arbeloa e ripartire da zero. Da subito la sua scelta è ricaduta su un grande ex: Josè Mourinho. Che, pur essendo sulla panchina del Benfica , ha rapidamente ceduto al fascino delle merengues e accettato la proposta. Terminato il campionato portoghese, Mou è libero di mettere nero su bianco l'accordo raggiunto. Dovrebbe firmare fino al 30 giugno 2028. Il portoghese è atteso a Madrid dopo l'ultima partita di Liga tra Real e Athletic di sabato 23 maggio.Due stagioni consecutive senza vincere nemmeno un trofeo, uno spogliatoio nel caos, scontri tra giocatori e Mbappè finito sulla graticola al punto che c'è una petizione che ne chiede la vendita firmata di circa 50 milioni di persone. Definire complessa la stagione in casa Real Madrid è un gentile eufemismo. E l'ex di Inter e Manchester United ha quindi davanti una sfida complessa per tanti motivi: dalla gestione dello spogliatoio fino al tornare veramente competitivi, in Liga e in Europa.

VALENCIA, BARCELLONA - 20 APRILE: L'allenatore Jose Mourinho del Real Madrid festeggia dopo la partita finale di Copa del Rey tra Real Madrid e Barcellona all'Estadio Mestalla il 20 aprile 2011 a Valencia, in Spagna. Il Real Madrid ha vinto 1-0. (Foto di Manuel Queimadelos Alonso/Getty Images)

Torna a distanza di ben tredici anni, quando finì la sua prima esperienza su questa prestigiosa panchina. Arrivò nel 2010, subito dopo lo storico Triplete con l'Inter, e se ne andò tre anni dopo per trasferirsi al Chelsea in Premier League. Condusse la squadra, in tre stagioni, alla conquista di tre trofei: una Coppa del Re, una Liga e una Supercoppa di Spagna. In Champions League, però, il suo Real Madrid si è sempre fermato alle semifinali.

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