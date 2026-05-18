Vittorie che si devono ai tre allenatori che si sono seduti su questa panchina: Conte, Inzaghi e Chivu.
Bagno di folla nerazzurra! Fuochi d'artificio e cori in Duomo per la festa ufficiale dell'Inter campione d'Italia
Gli anni Venti, gli anni dell'Inter. La società nerazzurra sta vivendo un periodo vincente, quello che si definisce un ciclo. Con il doblete appena conseguito, infatti, l'Inter ha conquistato nove trofei: 3 scudetti, 3 Coppe Italia e 3 Supercoppe italiane. Il grande rammarico, ovviamente, rimane quello delle due finali di Champions League perse.
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Gli anni Venti, gli anni dell'InterNove titoli conquistati dal 2020 al 2026. In Italia la squadra nerazzurra domina: il Napoli, seconda squadra più vincente del periodo, ha collezionato solo quattro trofei. Il dominio interista si deve a tre allenatori: Conte, Simone Inzaghi e ora Chivu, e nonostante degli avvicendamenti anche traumatici tra un tecnico e l'altro. Sono tre, infatti, gli scudetti conquistati: quello del 2020-2021 con Conte, poi quello della seconda stella nel 2024 e infine quello festeggiato ieri tra le strade di Milano con il neo tecnico Chivu.
Ma ci sono anche tre Coppe Italia e tre Supercoppe italiane. Il più vincente fra tutti e tre gli allenatori dei nerazzurri è, certamente, Inzaghi: con lui sono arrivati uno Scudetto, tutte e tre le Supercoppe e una Coppa Italia.
I rimpianti europeiNon tutto è oro quel che luccica. E alle spalle, qualche rimpianto, qualche rammarico è rimasto. Soprattutto in Europa dove l'Inter, pur spesso competitiva fino alla fine, non è riuscita a vincere il trofeo più ambito: la Champions League.
Fans packed the streets of Milan to celebrate Inter's season 🏆🏆 pic.twitter.com/LWdBKEab6n— B/R Football (@brfootball) May 17, 2026
I nerazzurri hanno giocato due finali dal 2020 e le hanno perse tutte e due. Nel 2023 Inzaghi porta il club alla finale nello stadio Ataturk ma sbatte contro il Manchester City di Guardiola. Ci ritorna, due anni dopo, nel 2025 a giocarsi quella partita, ma perde subendo cinque gol dal super PSG di Luis Enrique. Anche in campionato non tutto è sempre andato secondo i piani: per due volte lo Scudetto è stato perso a favore del Napoli e una a favore dei rivali del Milan di Pioli.
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