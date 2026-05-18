Gli anni Venti, gli anni dell'Inter. La società nerazzurra sta vivendo un periodo vincente, quello che si definisce un ciclo. Con il doblete appena conseguito, infatti, l'Inter ha conquistato nove trofei: 3 scudetti, 3 Coppe Italia e 3 Supercoppe italiane. Il grande rammarico, ovviamente, rimane quello delle due finali di Champions League perse.

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Gli anni Venti, gli anni dell'Inter

Nove titoli conquistati dal 2020 al 2026. In Italia la squadra nerazzurra domina: il Napoli , seconda squadra più vincente del periodo, ha collezionato solo quattro trofei. Il dominio interista si deve a tre allenatori:, Simonee ora Chivu , e nonostante degli avvicendamenti anche traumatici tra un tecnico e l'altro. Sono tre, infatti, gli scudetti conquistati: quello del 2020-2021 con Conte, poi quello della seconda stella nel 2024 e infine quello festeggiato ieri tra le strade di Milano con il neo tecnico Chivu.

MILANO, ITALIA - 17 MAGGIO: Lautaro Martinez e l'allenatore Cristian Chivu dell'FC Internazionale Milano sollevano il trofeo di Serie A insieme ai compagni di squadra dopo la vittoria in Serie A al termine della partita tra FC Internazionale e Hellas Verona FC allo stadio Giuseppe Meazza il 17 maggio 2026 a Milano, Italia. (Foto di Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

Ma ci sono anche tre Coppe Italia e tre Supercoppe italiane. Il più vincente fra tutti e tre gli allenatori dei nerazzurri è, certamente, Inzaghi: con lui sono arrivati uno Scudetto, tutte e tre le Supercoppe e una Coppa Italia.

I rimpianti europei

Fans packed the streets of Milan to celebrate Inter's season 🏆🏆 pic.twitter.com/LWdBKEab6n — B/R Football (@brfootball) May 17, 2026

Non tutto è oro quel che luccica. E alle spalle, qualche rimpianto, qualche rammarico è rimasto. Soprattutto in Europa dove l'Inter, pur spesso competitiva fino alla fine, non è riuscita a vincere il trofeo più ambito: la

I nerazzurri hanno giocato due finali dal 2020 e le hanno perse tutte e due. Nel 2023 Inzaghi porta il club alla finale nello stadio Ataturk ma sbatte contro il Manchester City di Guardiola. Ci ritorna, due anni dopo, nel 2025 a giocarsi quella partita, ma perde subendo cinque gol dal super PSG di Luis Enrique. Anche in campionato non tutto è sempre andato secondo i piani: per due volte lo Scudetto è stato perso a favore del Napoli e una a favore dei rivali del Milan di Pioli.

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