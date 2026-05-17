Il Napoli, col successo per 0-3 all'Arena Garibaldi di Pisa, si è assicurato un piazzamento Champions anche per la prossima stagione. L'ultima giornata, al Maradona, contro l'Udinese potrà al più tornare utile per aggiudicarsi il secondo posto alle spalle dell'Inter campione. Basterebbe un punto agli azzurri per blindare questo importante piazzamento.

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NAPOLI, ITALIA - 26 GIUGNO: Antonio Conte nuovo allenatore del SSC Napoli e Aurelio De Laurentiis presidente del SSC Napoli durante la presentazione del nuovo allenatore del SSC Napoli il 26 giugno 2024 a Napoli, Italia. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

Napoli, hai sentito Conte? "Vincere qui è diverso"

Un rapporto schietto e sincero col presidente. Antonio Conte, benché si parli spesso di screzi col numero uno del Napoli, ha rassicurato tutti i tifosi circa la solidità della relazione tra i due. Nonostante ciò, ai microfoni di DAZN, nel post-partita di Pisa-Napoli, le parole del tecnico salentino sono suonate più come l'annuncio di una separazione, che non la garanzia di prosieguo: "Manca ancora una partita. Mi lega l’amicizia con il presidente De Laurentiis.Abbiamo parlato delle cose positive e di quelle meno positive. Il rapporto con lui è molto sereno, mi ha sempre dato fiducia a prescindere da cosa succederà l'anno prossimo. Gli sarò sempre grato per avermi dato l'opportunità di allenare in una piazza simile".

Nessuna anticipazione in ogni caso da parte di Antonio Conte. Della sua decisione "già presa" si saprà solo a seguito della gara con l'Udinese: "Vivere questo ambiente, vivere questa passione, sia nel bene che nel male. Me lo hanno sempre detto: vincere e festeggiare a Napoli è la cosa più bella del mondo, vale dieci volte di più rispetto a vincere in un altro club. Stanno già lavorando per il futuro, aspettiamo l’ultima partita e poi con la proprietà diremo cosa è stato partorito. Mancherei di rispetto al presidente e alla nostra amicizia se anticipassi oggi qualcosa".

Conte e quel confronto tra Napoli e le altre

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Tenendo il punto sulla difficoltà di imporsi in una piazza come quella di Napoli, Conte ha ribadito: "Il presidente sa da più di un mese il mio pensiero.per dare fastidio a Inter, Juventus e Milan che partono avanti per spese, bilanci e possibilità".Inevitabilmente importanti sono risultati nel corso della stagione i cosiddetti gregari, soprattutto date le difficoltà a livello di infortuni incontrate dal Napoli questa stagione. Di seguito le sue parole: "Ringrazierò sempre chi si è fatto trovare pronto come Vergara, Elmas che dovevano essere dei comprimari e che invece sono stati dei titolarissimi e grazie anche a loro che oggi festeggiamo la Champions".

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