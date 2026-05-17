Lo svedese ha analizzato con lucidità la gara e l’intera annata, parlando di rimpianti inevitabili e della necessità di ripartire con una programmazione chiara per il futuro
Pisa, Jeremy Kandje Mbambi sorprende tutti con un'emozionante performance al piano
Non era questa la partita da vincere. Lo sa Oscar Hiljemark, lo sanno i tifosi del Pisa. I toscani escono ancora sconfitti, questa volta contro il Napoli, con un 0-3 netto che conferma le difficoltà di una stagione già segnata da tempo. La retrocessione è ormai realtà, ma l’occasione di chiudere il campionato con una prestazione dignitosa era concreta. E invece il campo ha raccontato un’altra storia. Nel post partita Hiljemark ha analizzato con lucidità la gara e l’intera annata, parlando di rimpianti inevitabili e della necessità di ripartire con una programmazione chiara per il futuro. Un messaggio diretto, tra autocritica e voglia di ricostruzione.
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Pisa, Hijlemark: "Rimpianti inevitabili, ora serve programmare"Oscar Hiljemark non si nasconde dopo la sconfitta del Pisa contro il Napoli. L’allenatore ammette i limiti della squadra e allarga lo sguardo all’intera stagione: “Potevamo fare molto meglio, i rimpianti sono inevitabili. Ora serve programmare”. Sul valore dell’avversario riconosce la difficoltà del momento: “Il Napoli è una squadra fortissima e sta lottando per un posto in Champions League. Affrontarli in questa situazione non è semplice da gestire”. Poi lo sguardo si sposta sul futuro del club, con la necessità di ripartire già dalla prossima stagione attraverso scelte chiare e strutturate.
Scelta, futuro, autocriticaNel corso della conferenza, Hiljemark affronta anche il tema delle scelte di campo e delle sue decisioni tattiche, spiegando come alcune situazioni siano state dettate dall’esigenza di equilibrare la squadra: “Avevo bisogno di sistemare la difesa e inserire giocatori adatti a quel momento della partita”. Non manca un passaggio sul suo atteggiamento durante il match, quando è stato visto più defilato: “Ero in costante comunicazione con lo staff e osservavo il Napoli tramite tablet per studiarne i movimenti”. Infine, una riflessione più ampia sulla stagione: “Ci sono tante cose da rivedere. A fine anno, quando non vinci abbastanza partite, i rimpianti sono inevitabili”. Un bilancio amaro, ma con l’idea chiara di ripartire dalla programmazione.
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