L’Associazione spagnola degli arbitri di calcio (AESAF) ha chiesto l’apertura di un procedimento disciplinare nei confronti del presidente del Real Madrid, Florentino Perez, dopo le dure dichiarazioni rilasciate contro la classe arbitrale. Al centro del caso ci sono le accuse di “corruzione sistemica”, “furto di titoli” e “arricchimento illecito” rivolte agli arbitri spagnoli durante una conferenza stampa e in un’intervista televisiva. Secondo l’AESAF, si tratta di affermazioni che superano i limiti della normale critica sportiva e che ledono in modo grave l’onore e la credibilità dell’intero sistema arbitrale. Per questo l’associazione ha formalmente chiesto - come riporta Marca - al Comitato Competizioni della RFEF di intervenire con un’azione disciplinare, sottolineando la portata istituzionale delle dichiarazioni e il loro impatto sul calcio nazionale.

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🚨 BREAKING | The Spanish Referees Association (AESAF) has filed a formal disciplinary complaint against Florentino Perez with the RFEF's Competition Committee following his repeated public attacks on match officials. pic.twitter.com/N4KqrsUj1E — Barca Xtra (@Barcaxtr) May 15, 2026

Bufera Real Madrid: gli arbitri denunciano Florentino Perez alla RFEF

La presa di posizionearriva dopo le dichiarazioni rilasciate datra il 12 e il 13 maggio, prima in conferenza stampa alla sede del Real Madrid e poi in un’intervista a La Sexta. In entrambe le occasioni, il presidente blanco ha attaccato duramente il sistema arbitrale spagnolo, parlando di “corruzione sistemica da due decenni” e di titoli “sottratti” nel corso degli anni. “Sono sempre gli stessi arbitri”, ha aggiunto Perez,inoltre che il club starebbe preparando un dossier da 500 pagine da presentare allaper denunciare il sistema. Il numero uno delha poi rincarato la dose affermando: “In questa stagione ci hanno rubato 16 o 18 punti”, parole che hanno immediatamente alimentato un forte dibattito mediatico in Spagna e non solo.

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Secondo l’AESAF, tali dichiarazioni non possono essere ricondotte alla semplice critica sportiva, ma configurano accuse gravi e generalizzate che mettono in discussione l’onorabilità e l’integrità dell’intera categoria arbitrale. L’associazione sottolinea inoltre come il ruolo istituzionale di Perez, alla guida di uno dei club più importanti e seguiti al mondo, amplifichi inevitabilmente la portata delle sue affermazioni. Per questo è stata presentata una richiesta formale al Comitato Competizioni della RFEF per l’apertura di un procedimento disciplinare, con l’eventuale adozione di misure cautelari. Tra le richieste figura anche una possibile rettifica pubblica da parte del Real Madrid e il risarcimento per il danno morale e reputazionale subito dagli arbitri spagnoli.

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