Le ultime settimane del campionato spagnolo potrebbero diventare il soggetto di qualche romanzo o di qualche serie TV di Netflix. Il caos generato in questo mese ha raggiunto dei picchi elevati che rendono estremamente interessante tutto ciò che viene raccontato e scritto sui club di Liga. L'Atletico Madrid è uscito in semifinale di Champions League, il Barcellona ha vinto lo scudetto con scarso impegno, la Real Sociedad ha conquistato la Copa del Rey, la lotta per non retrocedere coinvolge la metà dei club e il Real Madrid... I blancos sono in prima fila per il pandemonio accaduto in questo mese. Pienamente coinvolta, la squadra di Madrid ha fatto degenerare la situazione attraverso le liti all'interno della propria rosa e la conferenza infuocata del presidentissimo Florentino Perez. Proprio sulle parole del numero 1 blancos è intervenuto il presidente della Liga, Javier Tebas.

MONACO, MONACO - 21 OTTOBRE: Javier Tebas durante SPORTEL Monaco 2025 - Global Sports Media & Technology Convention il 21 ottobre 2025 a Monaco, Monaco. (Foto di Arnold Jerocki/Getty Images)

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Il duro attacco di Javier Tebas a Florentino Perez

Il presidente del Real Madrid ha criticato fortemente il sistema calcio spagnolo nel corso di una conferenza stampa ufficiale da leader autoritario e durante un'intervista anel programma "La Sexta". Alle accuse lanciate da Florentino, nella giornata odierna, Javier Tebas ha prontamente risposto sul social "X". Dall'acquisto di Relevo per insultare il Real Madrid all'ennesimo attacco per il caso Negreira.

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Sul profilo twitter del presidente della Liga si leggono frasi come: "Nuovo film: LALIGA avrebbe finanziato Relevo per attaccare il Real Madrid e Florentino. L'unica relazione riguardava la gestione del Fantasy, da cui il campionato ha tratto profitto. Dunque, è accaduto esattamente il contrario. Non c'è stato nessun finanziamento occulto e operazione contro il Madrid, dato che il club ha anche avuto accesso a tutta la documentazione sugli accordi con i media. Florentino, non credo che tu stia ricevendo buoni consigli ultimamente. O menti o ti raccontano bugie. Basta con le invenzioni e con i nemici immaginari, da cui alcuni prosperano e traggono profitto. Martedì è uscito fuori il vero Florentino, ognuno giudichi per sé".

Nueva película: LALIGA habría financiado Relevo para atacar al Real Madrid y a Florentino.



La relación real de LALIGA con Relevo fue la explotación conjunta del Fantasy. Y en esa relación LALIGA obtuvo ingresos.



Así que no solo no financiamos Relevo. Es que fue justo al… pic.twitter.com/yHrVzUyZF2 — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) May 14, 2026

Javier Tebas ha poi rincarato la dose in un altro post sull'annosa questione Negreira: "È tirato in ballo per coprire altri errori. Non è un caso che quando Barcellona e blancos militavano nella SuperLega, il Madrid fosse inattivo. Inoltre, il Real non è stato mai il primo a presentarsi alla corte, bensì l'ultimo. Gli atti sono visibili, non nascondiamo nulla noi. Con Pedrerol Florentino ha preso delle pillole per mentire meglio, ma martedì si è visto il suo vero carattere".

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