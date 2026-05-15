Tra le partite che si sono giocate nel corso della giornata di ieri figura anche quella del Real Madrid di Alvaro Arbeloa contro il Real Oviedo. Le due squadre, infatti, si sono affrontate in occasione del turno numero 36 della Liga Spagnola. Presso lo Stadio Santiago Bernabéu, i padroni di casa hanno vinto 2-0 grazie alle reti di Gonzalo García e Jude Bellingham. Nelle ultime settimane, però, l'aria tra le fila della squadra della capitale non è tra le migliori visto quando accaduto tra Valverde e Tchouameni. A ciò, si aggiunge anche la diatriba tra Arbeloa ed uno dei giocatori più importanti dei Blancos, Kylian Mbappé.

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Madrid, Spagna - 14 maggio 2026: Kylian Mbappé del Real Madrid osserva durante la partita de LaLiga EA Sports tra Real Madrid e Real Oviedo all'Estadio Santiago Bernabeu. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Real Madrid, la risposta di Arbeloa alle dichiarazioni di Mbappé

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Al termine della partita di ieri sera contro il Real Oviedo, Mbappé ha rilasciato alcune. Il francese ha parlato della mancata convocazione al Clásico ed anche della scelta di Arbeloa di farlo partire dalla panchina ieri sera. Ledel numero 10: "Ero pronto per giocare il Clásico e mi è dispiaciuto non esserci. Stasera sono stato fischiato, ma non la prendo sul personale perché fa parte del gioco. Stasera non ero titolare perché l'allenatore mi ha detto che sono la quarta punta dietro a Vini, Gonzalo García e Mastantuono. Non sono arrabbiato perché è una sua decisione e va sempre rispettata".

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Dopo le parole dell'attaccante numero 10 dei Blancos, sono arrivate anche quelle di Arbeloa. Il tecnico spagnolo ex difensore della squadra della capitale spagnola ha voluto dare una risposta alle parole del francese, facendo chiarezza sulla questione dei quattro attaccanti. Le sue parole: "Io non ho quattro attaccanti e non ho mai detto una cosa del genere a Mbappé. Probabilmente non mi avrà capito ed ora non so cosa dire. Sicuramente, ad uno come lui, non direi mai che è la quarta punta".

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