Dopo 6 stagioni ricche di successi e battaglie sul terreno di gioco, Nicolás Otamendi dice addio al Benfica. Il difensore centrale argentino classe 1988, arrivato a Lisbona nel settembre del 2020 nell'ambito dell'operazione che portò Rúben Dias al Manchester City, ha deciso di non rinnovare il proprio contratto in scadenza, salutando il club lusitano da svincolato. Con la maglia del Benfica ha collezionato 281 presenze segnando anche 8 reti e riuscendo a conquistare 1 Campionato portoghese e 1 Coppa di Lega portoghese. Nonostante la carta d'identità segni ormai 38 anni, il campione del mondo in carica con l'Argentina ha continuato a mostrare una freschezza atletica e una continuità di rendimento straordinarie, confermandosi fino all'ultimo uno dei migliori interpreti del ruolo nel panorama europeo diventando rapidamente il capitano e l'idolo indiscusso della tifoseria.

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LISBONA, PORTOGALLO - 10 DICEMBRE: Nicolas Otamendi del SL Benfica in azione durante la partita della sesta giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2025/26 tra SL Benfica e SSC Napoli allo Stadio da Luz il 10 dicembre 2025 a Lisbona, Portogallo. (Foto di Gualter Fatia/Getty Images)

Nicolás Otamendi dice addio al Benfica: il comunicato ufficiale del club portoghese

Ecco il comunicato con la quale il club ha ufficializzato l'addio di Otamendi sul proprio sito:

"Sport Lisboa e Benfica comunica che il capitano Nicolás Otamendi ritiene che la sua avventura al club sia giunta al termine, dopo sei stagioni in cui ha onorato la nostra maglia e la fascia di capitano fino all'ultima goccia di sudore. Nicolás Otamendi è sempre stato un esempio di passione, dedizione, competenza, leadership e professionalità, contribuendo in modo decisivo alla conquista di un campionato, una Coppa di Lega e due Supercoppe. Al di là dei trofei, ha toccato e riempito di orgoglio e gratitudine i cuori dei tifosi del Benfica, e farà per sempre parte della nostra famiglia, e questa sarà sempre casa sua. Sport Lisboa e Benfica gli augura tutto il meglio per il futuro. Grazie, Capitano!" .

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River Plate

Per quanto riguarda il futuro del General, l'intenzione sembra ormai delineata. Otamendi ha infatti espresso il forte desiderio di fare ritorno in patria prima di disputare l'ultimo Mondiale della sua straordinaria carriera. Ad attenderlo a braccia aperte c'è il, club che ha già avviato intensi contatti con l'entourage del calciatore per formalizzare il suo tesseramento a parametro zero nei prossimi giorni. Lisbona saluta così un leader esemplare, pronto a scrivere l'ultimo entusiasmante capitolo della sua incredibile carriera in Argentina.

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