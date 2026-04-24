Il River Plate vuole rinforzare la propria squadra provando ad ingaggiare diversi giocatori e, tra questi, figura anche Nicolas Otamendi. La squadra proveniente da Buenos Aires, infatti, ha come obiettivo quello di vincere titoli e, per farlo, ha bisogno di nuovi innesti in diversi reparti. Uno di questi è il difensore argentino che veste la maglia del Benfica, che andrà in scadenza di contratto al termine di questa stagione. Di conseguenza, il River vorrebbe convincere il classe 1988 a tornare in patria.

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Buenos Aires, Argentina - 31 marzo 2026: Nicolas Otamendi dell'Argentina esulta dopo aver segnato il terzo gol per la sua squadra durante l'amichevole tra Argentina e Zambia all'Estadio Alberto J. Armando. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

Otamendi obiettivo del River Plate: avviati i contatti per prendere il difensore

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Il quotidiano Olé ha riportato la notizia riguardante il possibile ingaggio di Otamendi da parte dei Millonarios. La fonte argentina, infatti, ha confermato l'del River Plate nei confronti del difensore centrale e ha già avviato iper poterlo ingaggiare a. Il Benfica, però, vorrebbeil contratto del calciatore e di ciò ne ha parlato anche, allenatore del club. Tuttavia, la decisione finale spetta all'esperto giocatore. Tra l'altro, oltre ad Otamendi, la squadra di Buenos Aires ha messo nella lista degli obiettivi anche altri calciatori.

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Oltre all'espero difensore che due mesi fa ha compiuto 38 anni, infatti, il River Plate ha inserito nella propria lista degli obiettivi i seguenti calciatori: Angel Correa, ex Atlético Madrid che attualmente gioca in Messico col Tigres UANL; Mauro Arambarri, centrocampista uruguaiano che dal 2017 veste la maglia del Getafe; Giovanni Simeone, attaccante del Torino nonché prodotto del settore giovanile del River Plate con cui ha giocato fino al 2015 prima di iniziare la sua avventura in Italia con la maglia del Genoa. Sempre secondo Olé, la squadra di Buenos Aires ha chiesto informazioni più dettagliate su tutti questi calciatori.

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