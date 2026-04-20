derbyderbyderby calcio estero Mourinho, nessuno come lui: il Benfica è l’unica squadra imbattuta d’Europa

Record

Mourinho, nessuno come lui: il Benfica è l’unica squadra imbattuta d’Europa

Mourinho
La sconfitta dello Slavia Praga ha reso la squadra di Mou l'unica a poter vantare questo primato
Federico Grimaldi
Federico Grimaldi

Potrà non essere più special come una volta, ma Mourinhosa ancora come si fa. Il tecnico portoghese ha preso un Benfica dilaniato dal brutto inizio di stagione con Lage, e lo ha riportato tra le prime della classe. Gli ha dato il suo tocco, la sua impronta: in 8 mesi, i lusitani hanno una nuova pelle ma soprattutto un'identità. E dopo anni - dal 2021 - Mou è tornato anche a vincere un derby, con la vittoria contro lo Sporting firmata dalla rete allo scadere di Rafa Silva. Oltre però alla stracittadina, c'è un'altra ottima notizia per il Benfica: con la sconfitta dello Slavia Praga, ora è l'unica squadra imbattuta in tutta Europa. Nessuno come l'ex Roma.

Vuoi vedere eventi calcistici e sportivi in streaming gratis su Bet365? Clicca qui

Vittoria nel derby e primato in Europa: Mourinho si è preso il Benfica

—  

Le ultime settimane non sono state facili per Mourinho. Tra voci di addio e malumori, il portoghese è stato più volte coinvolto in voci di un suo possibile ritorno a Madrid. Ma lo special one non si fa infastidire dalle voci fuori dal campo, soprattutto quando davanti a sé c'è un derby da vincere. E Mou lo ha rifatto, alla sua maniera: vittoria con gol allo scadere e gesto alle telecamere ad indicare il suo nome. Quel JM che ha fatto impazzire le tifoserie avversarie ma esaltato per anni squadre come Inter, Roma e Porto.

Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Bet365.

Streaming gratis
Live Streaming

Quest'anno - ormai - si concluderà, a meno di scossoni improvvisi, senza titoli: il Porto è troppo lontano e il Benfica è fuori da ogni coppa. Però si può godere un primato che nessun'altro ha: l'invincibilità. Ventuno vittorie e 9 pareggi, la portano ad essere l'unica imbattuta in Europa. Il primato era condiviso con lo Slavia Praga: ma la sconfitta nell'ultimo turno, ha lasciato i lusitani in solitaria. Anche senza titoli, Mou è riuscito nell'ennesima impresa, lasciando il segno in questa sua nuova esperienza portoghese.

Se vuoi accedere al palinsesto di eventi sportivi in STREAMING GRATIS, registrati su Bet365

Leggi anche
Follia prima di Almeria-Malaga: guerriglia tra ultras, cariche della polizia e 5 arresti
Athletic Club-Osasuna: identità basca e navarra a confronto

© RIPRODUZIONE RISERVATA