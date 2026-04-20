La sconfitta dello Slavia Praga ha reso la squadra di Mou l'unica a poter vantare questo primato

Federico Grimaldi 20 aprile - 13:16

Potrà non essere più special come una volta, ma Mourinhosa ancora come si fa. Il tecnico portoghese ha preso un Benfica dilaniato dal brutto inizio di stagione con Lage, e lo ha riportato tra le prime della classe. Gli ha dato il suo tocco, la sua impronta: in 8 mesi, i lusitani hanno una nuova pelle ma soprattutto un'identità. E dopo anni - dal 2021 - Mou è tornato anche a vincere un derby, con la vittoria contro lo Sporting firmata dalla rete allo scadere di Rafa Silva. Oltre però alla stracittadina, c'è un'altra ottima notizia per il Benfica: con la sconfitta dello Slavia Praga, ora è l'unica squadra imbattuta in tutta Europa. Nessuno come l'ex Roma.

Vittoria nel derby e primato in Europa: Mourinho si è preso il Benfica — Le ultime settimane non sono state facili per Mourinho. Tra voci di addio e malumori, il portoghese è stato più volte coinvolto in voci di un suo possibile ritorno a Madrid. Ma lo special one non si fa infastidire dalle voci fuori dal campo, soprattutto quando davanti a sé c'è un derby da vincere. E Mou lo ha rifatto, alla sua maniera: vittoria con gol allo scadere e gesto alle telecamere ad indicare il suo nome. Quel JM che ha fatto impazzire le tifoserie avversarie ma esaltato per anni squadre come Inter, Roma e Porto.

Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Bet365.

Quest'anno - ormai - si concluderà, a meno di scossoni improvvisi, senza titoli: il Porto è troppo lontano e il Benfica è fuori da ogni coppa. Però si può godere un primato che nessun'altro ha: l'invincibilità. Ventuno vittorie e 9 pareggi, la portano ad essere l'unica imbattuta in Europa. Il primato era condiviso con lo Slavia Praga: ma la sconfitta nell'ultimo turno, ha lasciato i lusitani in solitaria. Anche senza titoli, Mou è riuscito nell'ennesima impresa, lasciando il segno in questa sua nuova esperienza portoghese.