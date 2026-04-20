Caos prima di Almería-Málaga in Segunda División. Nonostante l'allerta per l'alto rischio, le due tifoserie sono entrate in contatto. La polizia ha caricato per sedare il lancio di bottiglie: il bilancio è di 5 arresti e un tifoso in ospedale

Francesco Intorre 20 aprile - 13:15

La Segunda División spagnola sta vivendo un finale di stagione caldissimo. La tensione ha raggiunto l'apice nell'ultimo turno, in occasione del sentitissimo derby andaluso tra Almeria e Malaga. La sfida era cruciale per la promozione in Liga, ma lo spettacolo sportivo è stato rovinato dai gravi incidenti scoppiati nel pre-partita. La Commissione Antiviolenza aveva dichiarato l'incontro ad alto rischio, eppure le due tifoserie si sono ritrovate inspiegabilmente a contatto e senza alcuna separazione. Il caos è scoppiato proprio nel punto in cui i tifosi di casa si erano radunati per accogliere in festa il pullman dell'Almeria. In pochi istanti, i pesanti scambi di insulti si sono trasformati in un pericoloso lancio di bottiglie e bicchieri di vetro tra le due fazioni, costringendo le forze dell'ordine a intervenire per riportare la calma.

Cariche della polizia e cinque arresti — L'escalation di violenza ha innescato pesanti cariche da parte della polizia, chiamata a sedare una vera e propria guerriglia urbana improvvisa. Il bilancio finale fornito dalle autorità racconta di un clima insostenibile fuori dall'impianto. Le forze dell'ordine hanno infatti arrestato cinque persone al termine dei violenti scontri. Tra i fermati figurano quattro membri del Frente Bokerón, la frangia più estrema del tifo malagueño. Il quinto arrestato è invece un esponente della Grada Joven, il cuore del tifo organizzato almeriense. I poliziotti, muniti di tenuta antisommossa, hanno dovuto sgomberare l'intera area per ripristinare le normali condizioni di sicurezza pubblica.

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Un tifoso in ospedale e il comunicato del club — L'esplosione di violenza ha purtroppo lasciato strascichi pesanti anche dal punto di vista medico. Un tifoso locale, coinvolto nei tafferugli, è stato trasportato d'urgenza in ospedale in stato di incoscienza, anche se fortunatamente le sue condizioni attuali sono in netto miglioramento. Mentre la Grada Joven decideva di disertare gli spalti in segno di solidarietà, l'Union Deportiva Almeria ha voluto prendere le distanze dalla follia ultras. La società ha diramato un duro comunicato ufficiale: "L'UD Almeria si rammarica per gli incidenti verificatisi nei prolegomeni della partita disputata contro il Malaga CF, conclusi con cinque arresti e con un tifoso rojiblanco in ospedale. L'UD Almeria si augura una sua pronta guarigione. Questi spiacevoli alterchi hanno evitato che la festa fosse completa".

Al fischio d'inizio, la tensione ha fortunatamente lasciato spazio al calcio giocato davanti a un pubblico da record di oltre 16mila spettatori. L'Almeria è riuscita a imporsi per 3-2 grazie a una rete siglata al novantunesimo minuto, incassando un successo che mantiene vivo il sogno della promozione diretta.