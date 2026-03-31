Il prossimo turno infrasettimanale del campionato cadetto spagnolo sarà senza penalità: ammonizioni ed espulsioni non avranno effetto immediato e slittano tutte alla 35esima giornata

Vincenzo Di Chio 31 marzo - 17:58

La Segunda Division sta vivendo una situazione del tutto insolita: tutte le sanzioni derivanti dal turno infrasettimanale programmato durante le giornate della FIFA saranno sospese fino alla 35esima giornata. Una scelta che ha sorpreso molti club, che non si aspettavano una deroga cosi significativa rispetto alle regole tradizionali.

In pratica, per questo turno i giocatori coinvolti in ammonizioni o espulsioni potranno scendere in campo normalmente senza subire penalità immediate. L'eccezionalità di questa decisione sta nel fatto che non si tratta di una semplice proroga, ma di una vera e propria "amnistia temporanea" che modifica l'andamento delle sanzioni e può influenzare la gestione delle rose nei momenti più delicati della stagione.

La decisione e le modalità di applicazione — Il Comitato della Federazione Spagnola ha comunicato ai club della categoria che, per questo turno infrasettimanale, non verranno esaminate le sanzioni.

" I giocatori diffidati che riceveranno un cartellino giallo che comporta squalifica non la sconteranno immediatamente, allo stesso modo, chi sarà espulso non salterà la prossima partita nel weekend. Tutte le punizioni saranno rinviate alla 35esima giornata, in coincidenza con la giornata promossa da LaLiga" recita il comunicato ufficiale.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Marca, la notizia ha preso alla sprovvista diversi club, che non avevano ricevuto informazione prima di lunedì. La comunicazione è stata inviata simultaneamente a tutte le 22 squadre della categoria tramite un breve comunicato.

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Le opinioni dei Club contro la Segunda Division — Fonti interne a vari club della Segunda Division, hanno espresso il loro disappunto sulle possibili conseguenze sull'equità del campionato. La sospensione delle sanzioni potrebbe infatti provocare un accumulo di cartellini e sospensioni nelle giornate successive, limitando la disponibilità di giocatori in momenti chiave della stagione.

"Ciò che è già certo è che non ci saranno sanzioni effettive fino alla 35esima giornata, lasciando questo turno infrasettimanale contrassegnato da un eccezionalità poco comune nella competizione" spiegano gli addetti ai lavori.

Alcuni club temono che questo stop nelle penalità possa alterare l'equilibrio competitivo, con squadre che potrebbero beneficiare di giocatori chiave nei momenti decisivi. In ogni caso, la misura rappresenta un evento raro nel calendario di Segunda e offre uno scenario unico sia per tecnici che per tifosi.