La FIFA ha confermato che il Canadian Championship metterà alla prova la legge Wenger sul fuorigioco a partire dal 4 aprile, data di inizio della nuova stagione

Mattia Celio Redattore 31 marzo - 16:03

Svolta storica nel calcio. La nuova legge Arsene Wenger sul fuorigioco è pronta a fare il suo debutto. Il primo paese ha mettere in pratica questa nuova regola sarà il Canada. La conferma arriva dalla FIFA stessa che, con un comunicato ufficiale. La data prevista per l''esordio' è il prossimo 4 aprile, il giorno dell'inizio della stagione della Canadian Premier League (CPL).

Canada, la FIFA ha deciso: la nuova regola sul fuorigioco debutterà nella CPL — È ormai confermato che la CPL, in collaborazione con la FIFA e con l'approvazione dell'International Football Association Board (IFAB), l'organismo che disciplina le regole del calcio, diventerà il primo campionato professionistico ad adottare la nuova regola del fuorigioco proposta da Arsene Wenger. La FIFA ha confermato che la Canadian Premier League (CPL) metterà alla prova la nuova norma a partire dall'inizio della nuova stagione, il 4 aprile.

Secondo quanto riportato da The Athletic, si stava discutendo già a febbraio sulla possibilità di sperimentare questa nuova regola in Canada. E adesso manca solo il "debutto". Secondo la nuova regola del fuorigioco della CPL: "Un giocatore in attacco sarà considerato in posizione regolare finché qualsiasi parte del suo corpo utilizzabile per segnare escluse mani e braccia, si trova in linea con il secondo difensore prima dell'ultimo, oppure dietro di lui". Ciò significa che il giocatore in attacco verrà giudicato in fuorigioco solo se c'è "spazio libero" tra lui e il difensore.

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"Si tratta di un importante progetto - ha dichiarato Wenger in un comunicato stampa della FIFA - Mettendo alla prova questa nuova interpretazione in una competizione professionistica, saremo in grado di comprenderne meglio l'impatto, in particolare in termini di miglioramento della chiarezza e della fluidità del gioco, nonché di promozione del gioco offensivo. Non vediamo l'ora di analizzare i risultati di questa fase di prova".

E c'è un'altra novità: gli allenatori potranno contestare le decisioni arbitrali in campo presentando un cartellino di revisione al quarto uomo. Potranno presentare un "numero limitato" di richieste di revisione per partita "quando ritengono che sia stato commesso un errore chiaro ed evidente in episodi che potrebbero cambiare il corso della partita". Ciò include episodi relativi alla convalida o meno di un gol, decisioni riguardanti un rigore, cartellini rossi diretti o casi di scambio di persona. Secondo la FIFA, l'allenatore deve consegnare il cartellino al quarto uomo "immediatamente dopo l'episodio in questione per evitare inutili ritardi".