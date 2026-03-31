Il calciatore ha iniziato ha giocato a calcio proprio con la squadra catalana ed ammette che rifiutare una loro offerta sarebbe difficile

Jacopo del Monaco 31 marzo - 11:27

Uno dei calciatori più importanti del Chelsea risponde al nome di Marc Cucurella. Lo spagnolo, infatti, veste la maglia della squadra di Londra dal 2022 e, durante lo scorso anno solare, ha vinto due trofei importanti come la Conference League ed il Mondiale per Club. Grazie alle sue prestazioni ha guadagnato anche la fiducia del commissario tecnico della Spagna Luis de la Fuente e, due anni fa, ha vinto l'Europeo. In vista dell'amichevole di questa sera tra la Roja e l'Egitto, il classe 1998 ha rilasciato diverse dichiarazioni in conferenza stampa parlando anche del suo possibile ritorno al Barcellona.

Chelsea, Cucurella: "Rifiutare il Barcellona sarebbe difficile per me" — Durante la conferenza stampa tenutasi alla vigilia dell'amichevole contro l'Egitto, Cucurella ha esordito parlando del timore riguardanti gli infortuni: "Cercheremo di stare attenti e dare il meglio". Poi ha parlato della partita di questa sera contro la Nazionale Egiziana: "Non è la stessa cosa di affrontare Serbia o Argentina, ma è comunque importante. È sempre un'occasione per dimostrare all'allenatore che sei pronto". In seguito, ha parlato del commissario tecnico della Nazionale Spagnola: "Lo vedo come una persona calma che ha sempre voglia di lavorare. Riesce sempre a mettere insieme una squadra buona e fare le scelte giuste".

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Successivamente, Cucurella ha parlato di un possibile ritorno al Barcellona, squadra con cui ha iniziato a giocare a calcio: "Se dovessero chiamare, sarebbe difficile rifiutare. Poi non si tratta solo di me, ma dovrei pensare alla mai famiglia. Se dovesse arrivare, vedremo e si deciderà". Questa sera, tra l'altro, la Nazionale Spagnola giocherà in Catalogna ed il terzino del Chelsea ha dichiarato: "Sono molto contento, l'atmosfera sarà meravigliosa. Diverse persone mi hanno già chiesto i biglietti".