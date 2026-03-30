Bernardo Silva saluta il Manchester City: Ipotesi Barcellona

Grande curiosità attorno al futuro prossimo del fantasista portoghese: futuro blaugrana per lui?

Carmine Panarella 30 marzo - 23:38

Il futuro di Bernardo Silva sembra sempre più lontano dal Manchester City. Come riportato da A Bola, il centrocampista offensivo portoghese è pronto a lasciare il club inglese alla scadenza del contratto, fissata per giugno, senza alcuna intenzione di rinnovare con la squadra guidata da Pep Guardiola. Dopo anni di successi in Premier League, il classe ’94 è pronto a voltare pagina. E lo farebbe con un obiettivo ben preciso in mente.

Priorità Barcellona: una scelta chiara — Secondo il quotidiano portoghese, Bernardo Silva ha già deciso la sua destinazione preferita: il Barcellona. Una volontà chiara, già comunicata al suo agente Jorge Mendes, figura centrale nei rapporti con il club blaugrana.

Mendes, infatti, mantiene ottimi rapporti con la dirigenza catalana, in particolare con Joan Laporta e Deco, e negli ultimi anni ha gestito diversi giocatori legati al Barça, tra cui Lamine Yamal, Balde, Casadó e Cancelo. Il desiderio del portoghese è quello di giocare in Liga e, soprattutto, di entrare a far parte del progetto tecnico guidato da Hansi Flick, un’idea che coltiva da tempo.

Il Barcellona frena: non è una priorità — Nonostante la forte volontà del giocatore, la situazione lato Barcellona è più fredda. Sempre secondo A Bola, il club catalano non considera al momento Bernardo Silva una priorità di mercato.

In passato il suo nome era stato valutato con maggiore convinzione, ma oggi lo scenario è diverso. Lo staff tecnico e la dirigenza ritengono di avere già diverse soluzioni nel ruolo di trequartista, posizione naturale del portoghese, pur essendo un giocatore capace di adattarsi anche sulla fascia destra. Questo fattore complica una trattativa che, almeno per ora, non rappresenta un’esigenza immediata per il Barça.

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Juventus e altre piste: offerte da tutto il mondo — Nel frattempo, le alternative non mancano. Bernardo Silva ha ricevuto proposte da diversi club europei di alto livello, tra cui la Juventus, particolarmente interessata al suo profilo.

Allo stesso tempo, anche mercati emergenti come la MLS e l’Arabia Saudita si sono fatti avanti con offerte economicamente molto importanti. Si tratta di opzioni che garantirebbero contratti ricchi, ma che non sembrano rappresentare la prima scelta del giocatore.

Silva disposto ad aspettare il Barça — Nonostante le numerose offerte, la posizione di Bernardo Silva resta chiara: la priorità è il Barcellona. Il portoghese sarebbe disposto anche ad aspettare un eventuale segnale concreto da parte del club catalano prima di prendere una decisione definitiva.

Una scelta che dimostra quanto il fascino del Camp Nou e della Liga continui a pesare nelle decisioni dei grandi giocatori. Il futuro di Bernardo Silva è ancora tutto da definire, ma una cosa appare certa: la sua prossima destinazione passerà prima dalla risposta del Barcellona.