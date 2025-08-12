Copa Libertadores, l’albo d’oro della Champions League sudamericana

La massima competizione del Sudamerica è entrata nella sua fase più calda: rivediamo insieme chi ha scritto la storia del torneo

Jacopo del Monaco 12 agosto 2025 (modifica il 12 agosto 2025 | 10:02)

La Copa Libertadores, a partire da questa notte, entrerà nella fase ad eliminazione diretta e, quindi, nella sua fase più calda. Le 16 squadre rimaste, tra cui ci sono i campioni in carica del Botafogo, faranno di tutto per arrivare alla finale. Nel frattempo, vediamo insieme quanti e quali club hanno inciso il proprio nome nella storia della massima competizione del Sudamerica.

Copa Libertadores, le squadre entrate nella storia: anni '60 e '70 — Attualmente, in Sudamerica, è in corso la 66esima edizione della Copa Libertadores. Le prime sei edizioni della massima competizione dell'America meridionale ha visto il trionfo di tre squadre. Stiamo parlando del Peñarol, che ha vinto nel 1960 e nel 1961, poi il Santos di Pelè, vincitore nei due anni successivi, ed infinte l'Independiente, che ha vinto nel '64 e nel '65. L'anno seguente, la coppa torna al Peñarol.

Dal 1967 fino al 1978, tranne due parentesi nel '71 con gli uruguaiani del Nacional e nel '76 col Cruzeiro, l'Argentina ha dominato nella competizione: il Racing Club de Avellaneda ha vinto nel '67; l'Estudiantes de La Plata fa three-peat dal '68 al '70; poker dell'Independiente dal 1972 al 1975; back-to-back del Boca Juniors nel 1977 e nel 1978. L'Olimpia Asunción, nel 1979, diventa il primo club del Paraguay a conquistare la Libertadores.

Anni '80 e '90 Negli anni '80, oltre ai successi di Nacional, Peñarol ed Independiente, ci sono state squadre che hanno vinto la coppa per la prima volta: Flamengo nel 1981; il Grêmio due anni dopo; Argentinos Juniors nel 1985; il River Plate l'anno successivo; nel 1989 l'Atletico Nacional, prima squadra colombiana a vincere la massima competizione del Sudamerica. Nel 1990 torna a vincere l'Olimpia Asunción e, l'anno dopo, trionfa il Cile col Colo-Colo. Dal 1992 al 1999, a parte le vittorie del Velez nel '94 e del River Plate di Hernán Crespo due anni dopo, si registra un dominio brasiliano: San Paolo nel '92 e nel '93; il Grêmio nel 1995; nel '97 vince il Cruzeiro, seguito poi dal Vasco da Gama e dal Palmeiras.

I vincitori nel XXI secolo — Negli anni 2000, il Boca ha alzato la coppa ben 4 volte (2000, 2001, 2003 e 2007). Poi non solo ci sono stati i ritorni alla vittoria di Olimpia Asunción (2002), San Paolo (2005) ed Estudiantes de La Plata nel 2009, ma anche delle prime volte: Once Caldas nel 2004; Internacional de Porto Alegre due anni dopo; nel 2008 trionfa l'LDU Quito, primo club dell'Ecuador a vincere la competizione. Dal 2010 al 2013 hanno trionfato solo squadre brasiliane: Internacional; il Santos di un giovane Neymar; le prime volte del Corinthians e dell'Atlético Mineiro di Ronaldinho.

L'anno seguente gli argentini del San Lorenzo vincono la loro prima Libertadores, poi vinta dal River Plate nel 2015 e nel 2018. Negli anni che dividono i due successi dei Millonarios hanno trionfato prima l'Atletico Nacional e poi il Grêmio. Dal 2019 fino all'ultima edizione, la Libertadores si tinge di verdeoro: Flamengo nel 2019 e tre anni dopo; trionfo del Palmeiras nel 2020 e nel 2021; le prime volte di Fluminense e Botafogo, che hanno vinto le ultime due edizioni. In conclusione, l'Independiente ha vinto 7 volte la competizione, detenendo il record di club con più edizioni vinte e, subito dopo, c'è il Boca fermo a 6.