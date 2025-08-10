Il Boca Juniors non riesce a uscire dal tunnel. Il pareggio per 1-1 contro il Racing, arrivato nella quarta giornata del Torneo Clausura alla Bombonera, ha sancito la peggior striscia negativa nella storia del club: 12 partite consecutive senza vincere. Una crisi profonda che coinvolge non solo i risultati, ma anche il gioco e la fiducia di squadra e tifosi.