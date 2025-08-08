Il tecnico ha spiegato i problemi dell'allenare in Brasile con trasferte lunghe e molto stancanti sia a livello fisico che mentale ma anche quanto sia un campionato emozionante.

Federico Iezzi Collaboratore 8 agosto - 11:44

Leonardo Jardim, allenatore delCruzeiro, ha recentemente parlato delle difficoltà che sta vivendo in Brasile e degli obiettivi della sua squadra. Jardim, in particolare, ha parlato delle lunghe trasferte brasiliane, della Libertadores e della Coppa del Brasile.

Il Cruzeiro di Jardim — Da febbraio Jardim è diventato l'allenatore del Cruzeiro. Agli ordini del tecnico portoghese la squadra di Belo Horizonte sta andando molto bene. Di recente ha battuto il Botafogo di Davide Ancelotti e ha raggiunto a pari punti il Flamengo primo in classifica. Anche nella Coppa del Brasile la squadra ha dato una buona prova: ieri, infatti, ha vinto contro il CRB superando gli ottavi di finale e qualificandosi ai quarti.

Gli obiettivi — Jardim ha spiegato quali sono gli obiettivi della sua compagine. Di fondamentale importanza è qualificarsi per la prossima Coppa Libertadores, magari vincendo il campionato di Serie A del Brasile. Poi, c'è la Coppa del Brasile e Jardim non ha escluso che i suoi possano lottare per questo importante titolo: «La Coppa è sicuramente sempre un obiettivo; il Cruzeiro è la squadra con più Coppe in Brasile». Il tecnico, poi, ha avvertito dell'importanza di concentrarsi sulle partite più vicine, in particolare la sfida contro il Santos che si giocherà domenica: «Dobbiamo pensare alle cose più importanti in questo momento: la partita contro il Santos. Tutto il resto è secondario».

Jardim e le trasferte logoranti — Jardim ha poi parlato della bellezza e delle difficoltà di allenare nel calcio brasiliano, spiegando come sia emozionante, ma allo stesso tempo difficile e logorante. Soprattutto per la lunghezza delle trasferte: «Provocano spesso tanta stanchezza, fisica e psicologica». Ma ha anche aggiunto che se lo aspettava e che questo è il motivo per cui non rimarrà molti anni in Brasile: «Lo sapevo, me lo aspettavo. E infatti non voglio allenare per tanto tempo qui». Allo stesso tempo, però, «allenare qui è emozionante». Facendo riferimento alla partita di coppa contro il CRB ha poi detto: «La partita è stata una vera festa. I tifosi avversari erano molto numerosi. Raramente si vede una Coppa in un altro Paese con così tanto entusiasmo».

Leonardo Jardim.(Photo by Buda Mendes/Getty Images)

L'elogio alla squadra — Infine, l'elogio alla squadra che sta facendo una buona stagione. Lo testimoniano i risultati positivi e il fatto che in campionato il Cruzeiro sia alla sesta partita vinta con la propria rete inviolata. Secondo Jardim quello dei suoi ragazzi è «uno sforzo collettivo. I giocatori lo stanno portando avanti e si stanno dimostrando competenti nel raggiungere quanto ci siamo prefissati».