Leonardo Jardim, allenatore delCruzeiro, ha recentemente parlato delle difficoltà che sta vivendo in Brasile e degli obiettivi della sua squadra. Jardim, in particolare, ha parlato delle lunghe trasferte brasiliane, della Libertadores e della Coppa del Brasile.
Le parole
Cruzeiro, lo sfogo di Jardim: “Il Brasile ti logora psicologicamente e fisicamente”
Il Cruzeiro di Jardim—
Da febbraio Jardim è diventato l'allenatore del Cruzeiro. Agli ordini del tecnico portoghese la squadra di Belo Horizonte sta andando molto bene. Di recente ha battuto il Botafogo di Davide Ancelotti e ha raggiunto a pari punti il Flamengo primo in classifica. Anche nella Coppa del Brasile la squadra ha dato una buona prova: ieri, infatti, ha vinto contro il CRB superando gli ottavi di finale e qualificandosi ai quarti.
Gli obiettivi—
Jardim ha spiegato quali sono gli obiettivi della sua compagine. Di fondamentale importanza è qualificarsi per la prossima Coppa Libertadores, magari vincendo il campionato di Serie A del Brasile. Poi, c'è la Coppa del Brasile e Jardim non ha escluso che i suoi possano lottare per questo importante titolo: «La Coppa è sicuramente sempre un obiettivo; il Cruzeiro è la squadra con più Coppe in Brasile». Il tecnico, poi, ha avvertito dell'importanza di concentrarsi sulle partite più vicine, in particolare la sfida contro il Santos che si giocherà domenica: «Dobbiamo pensare alle cose più importanti in questo momento: la partita contro il Santos. Tutto il resto è secondario».
Jardim e le trasferte logoranti—
Jardim ha poi parlato della bellezza e delle difficoltà di allenare nel calcio brasiliano, spiegando come sia emozionante, ma allo stesso tempo difficile e logorante. Soprattutto per la lunghezza delle trasferte: «Provocano spesso tanta stanchezza, fisica e psicologica». Ma ha anche aggiunto che se lo aspettava e che questo è il motivo per cui non rimarrà molti anni in Brasile: «Lo sapevo, me lo aspettavo. E infatti non voglio allenare per tanto tempo qui». Allo stesso tempo, però, «allenare qui è emozionante». Facendo riferimento alla partita di coppa contro il CRB ha poi detto: «La partita è stata una vera festa. I tifosi avversari erano molto numerosi. Raramente si vede una Coppa in un altro Paese con così tanto entusiasmo».
L'elogio alla squadra—
Infine, l'elogio alla squadra che sta facendo una buona stagione. Lo testimoniano i risultati positivi e il fatto che in campionato il Cruzeiro sia alla sesta partita vinta con la propria rete inviolata. Secondo Jardim quello dei suoi ragazzi è «uno sforzo collettivo. I giocatori lo stanno portando avanti e si stanno dimostrando competenti nel raggiungere quanto ci siamo prefissati».
