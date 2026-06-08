Dietro le emozioni del calcio e la pressione di una competizione mondiale, ci sono spesso storie personali che vanno ben oltre il terreno di gioco. È il caso di Ronald Koeman, commissario tecnico dell'Olanda, che alla vigilia dell'amichevole contro l'Uzbekistan ha parlato con grande sincerità della difficile situazione che sta vivendo insieme alla moglie Bartina. La donna sta affrontando una complessa battaglia contro un tumore con metastasi e, a causa delle cure a cui deve sottoporsi regolarmente, non può raggiungere il Nord America per seguire da vicino il percorso della nazionale olandese al Mondiale 2026.

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Koeman e la promessa di Bartina: l'Olanda da oggi ha molti tifosi in più

Koeman ha raccontato quanto sia difficile conciliare gli impegni professionali con una situazione familiare così delicata: "A volte è complicato, perché lei deve effettuare trattamenti ogni settimana, il mercoledì. È anche il motivo per cui non può essere qui con me. Restiamo in contatto costantemente, ma ci sono momenti in cui non è semplice", ha spiegato il tecnico.

L'ex allenatore del Benfica ha poi sottolineato come il calcio rappresenti, almeno in parte, un modo per alleggerire il peso delle preoccupazioni quotidiane: "Il calcio è una valvola di sfogo che aiuta a pensare ad altro. Speriamo che le terapie continuino a dare risultati positivi e attendiamo di vedere come evolverà la situazione. Ci sono giorni che non sono facili". Nonostante la distanza e le inevitabili difficoltà, la scelta di vivere questo Mondiale separati è stata condivisa dalla coppia. Un sacrificio affrontato insieme, con la consapevolezza che la priorità resta il percorso di cura di Bartina.

🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Ronald Koeman's wife is suffering from cancer, he spoke about it towards the media:



"Sometime life is difficult for her, and for me, for us together. We are hoping that the treatments turn out positive. But, it's hard."



"She is not with me, she's home. She has a… pic.twitter.com/LfusnZqmkI — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 8, 2026

Tra le parole di Koeman è emerso anche un desiderio speciale, legato al cammino della sua nazionale. Il commissario tecnico ha infatti ammesso di coltivare una speranza che va oltre il risultato sportivo: "Se dovessimo arrivare in finale, forse lei potrebbe saltare un trattamento per essere presente mi ha promesso. Sarebbe lo scenario ideale. Naturalmente tutto dipenderà da ciò che sarà possibile fare per lei". Un pensiero che racconta l'amore e la forza di una coppia chiamata ad affrontare una prova difficile, con la speranza che il futuro possa regalare momenti di serenità dentro e fuori dal campo.

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